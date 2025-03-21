Mehmet Şimşek'ten piyasalara güven mesajı: Elimizde yeterli araç var - Son Dakika
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Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten piyasalara güven mesajı: Elimizde yeterli araç var

Mehmet Şimşek\'ten piyasalara güven mesajı: Elimizde yeterli araç var

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Elimizde yeterli araç var. Orta Vadeli Program'ın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

21.03.2025 22:51
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Türkiye Bankalar Birliğinden (TBB) yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBB'nin geleneksel iftar yemeğine katıldı. Şimşek'in TBB yönetimi ile bir araya geldiği toplantıda, dünyada ve Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

"ELİMİZDE YETERLİ ARAÇ VAR, PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN HİÇBİR TEREDDÜT YOK"

Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) şoklar karşısında ekonominin dayanıklılığını artırdığını ve güçlü bir duruma getirdiğini belirterek, "Program sayesinde önemli kazanımlar elde edildi. Bu kazanımları korumak ve geliştirmek adına gerekli tüm önlemler alınmaya devam edilecektir. Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"GEÇİCİ DALGALANMALAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Şimşek, piyasalarda geçici olduğu değerlendirilen dalgalanmaların yakından ve ilgili tüm kurumlarla eş güdüm içinde takip edildiğini, alınan tedbirlerin yanı sıra gerektiğinde alınacak önlemlerin de belirlendiğini, programın kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Bankacılık sektörünün programa katkı verdiğini vurgulayan Şimşek, makro dengelerde sağlanan iyileşme sayesinde sektörün de daha sağlam ve güçlü olduğunun altını çizdi.

"BANKACILIK SEKTÖRÜ PROGRAMA İNANIP DESTEK VERİYOR"

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da bankacılık sektörünün programa inandığını ve destek verdiğini, Türkiye'nin bilançosunun her zaman sektörün önceliği olduğunu, ekonomi yönetimi ile çok yakın bir iletişim ve koordinasyon içinde çalıştıklarını belirtti. Çakar, "Sayın Bakanımızın programın temel hedeflerine ulaşılması ve makro istikrarın kalıcı olarak tesis edilmesi hususunda kararlı duruşu sektörümüze de ayrı bir güven tesis etmektedir. Bankacılık sektörünü yüksek likiditesi, kaliteli aktif yapısı, uluslararası standartlardaki sermaye yeterliliği, güçlü muhabirlik ilişkileri ve ihtiyatlı risk yönetimi anlayışı ile ekonomimizi desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Orta vadeli program, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek'ten piyasalara güven mesajı: Elimizde yeterli araç var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • 205622:
    yeterli araç derken halkın doları size giren çıkan yok yani 125 6 Yanıtla
  • Özcan Ataman:
    pardon tam olarak ne var syn bakan ? 97 7 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    O zaman borsa da 3 gündür tüm hisseler taban kapattı, vatandaşin batıp iflas etmesini bile tek göz yumdunuz 95 5 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    Onun içinmi 3 gündür Borsa İstanbul çöktü? Onbinlerce halk tüm birikimini kaybetti, Borsa İstanbul'u bile bu süreçte kapatmayı beceremediniz 91 5 Yanıtla
  • murat4455:
    Desene şarjlı bisiklet stoklarımızda mevcut. 84 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    o zaman neden emekli masi 14 bin TL ? 82 4 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    3 günde 20 milyar dolar rezervi yok ettik..Ancak sıkıntı yok,onların dolarları varda bizim Allah'ımız var..(Türkçe meali) 78 3 Yanıtla
  • ss890066:
    yaprak var. halkın parasıyla yiğitlik yapıyorlar 70 4 Yanıtla
  • Ugur164455:
    Patron Milletin cebinden çek elini.... 68 5 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    cok meymenetsiz denir ya tam o . o degilde ne oldu 3 gunde kac millyon dolarimiz uctu, tl yuzde kac daha degersizlesti.. kac bin kisi borsada batti.. bi onlari acikla.. masalci bey 65 6 Yanıtla
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