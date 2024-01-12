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Mehmet Şimşek: Yıllık cari açık düşüş gösterdi - Son Dakika
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Mehmet Şimşek: Yıllık cari açık düşüş gösterdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmenin kasım ayında da devam ettiğini belirtti. Yıllık cari açık, altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesine gerileyerek 49,6 milyar dolara düştü. Şimşek, jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirlerinin etkili olduğunu ve ekonomide yapılan düzenlemelerin cari dengedeki iyileşmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Mehmet Şimşek: Yıllık cari açık düşüş gösterdi
12.01.2024 - 17:35,
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti. Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık, altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti. Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık, altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir. 2023'te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program (OVP) tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yıl sonu cari açığın OVP'nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede, jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir. Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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