Mehmet Şimşek: Yıllık cari açık düşüş gösterdi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti. Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık, altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti. Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık, altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir. 2023'te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program (OVP) tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yıl sonu cari açığın OVP'nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede, jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir. Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir" ifadelerini kullandı.