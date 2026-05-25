Meme kanseri erken tanı eğitimi Gaziantep’te yapıldı

Roche İlaç Türkiye'nin sponsorluğuyla Türk Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen "Meme Kanseri Erken Tanı Farkındalık Eğitimleri Projesi"nin üçüncü halk farkındalığı eğitimi, Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte meme kanseri hakkında temel bilgiler, erken tanı yöntemleri, risk azaltma stratejileri ve bölgesel tarama programlarına katılımın artırılmasına yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer almaya devam ederken, küresel ölçekte hastalık yükünün önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. Uluslararası değerlendirmelere göre dünya genelinde her 20 kadından 1'inin yaşamı boyunca meme kanseri tanısı alacağı öngörülüyor. Mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde ise 2050'de yıllık yeni meme kanseri vaka sayısının 3,2 milyona, meme kanserine bağlı yıllık ölüm sayısının ise 1,1 milyona ulaşabileceği ifade ediliyor. Erken evrede teşhis edilen meme kanserinde 5 yıllık sağkalım oranının yüzde 90'ın üzerine çıkabilmesi, erken tanının kritik önemini ortaya koyuyor.

Etkinliğe Türk Cerrahi Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca, Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Gaziantep Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Bülent Sultanoğlu, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Göktürk Maralcan, Gaziantep Aile Hekimliği Derneği Başkanı Dr. Gökhan Erdoğan, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Sorumlusu Uzman Dr. Artun Onuker ile Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğü Uzman Aile Hekimi Dr. Nihan Şenol katıldı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Türk Cerrahi Derneği Başkanı ve Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca, meme kanserinde düzenli tarama alışkanlığının önemine dikkati çekti.

Meme kanserinde erken tanının, hastalıkla mücadelede en güçlü avantajlardan biri olarak öne çıktığına işaret ederek Karaca, "Düzenli kontroller ve tarama programlarına katılım sayesinde hem tedavi seçenekleri artıyor hem de yaşam kalitesi korunabiliyor. Erken evrede tespit edilen vakalarda tedavi sürecinin daha etkili yönetilebilmesi, tarama alışkanlıklarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Toplumun doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan bu eğitimler, erken tanı kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birim Sorumlusu Uzman Dr. Artun Onuker de tarama programlarının yaygınlaştırılmasının öneminin altını çizdi.

Onuker, "Ücretsiz tarama hizmetlerinin daha fazla kişiye ulaşabilmesi için farkındalığın artırılması büyük önem taşıyor. Kamu kurumları, sağlık profesyonelleri ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi, tarama programlarının etkisini güçlendirecektir. Özellikle yerel düzeyde yürütülen işbirlikleri, toplumun tarama programlarına katılımını teşvik etmede önemli katkı sağlayabiliyor." değerlendirmelerinde bulundu.