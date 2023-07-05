Memur Maaşları Yükseliyor ve Vergi Artışları Geliyor - Son Dakika
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Memur Maaşları Yükseliyor ve Vergi Artışları Geliyor

Memur Maaşları Yükseliyor ve Vergi Artışları Geliyor

05.07.2023 18:00

TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılıyor. Ayrıca, plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı tutarı iki katına kadar artırma veya yarıya indirme yetkisi Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Depremlerin etkilerini azaltmak amacıyla ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak ve depremde kullanılamaz hale gelen taşıtlar vergiden muaf tutulacak. Plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı tutarı ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. KDV istisnası ise taşınmazların satışında devam edecek.

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını ve bazı vergi artışlarını öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Ekonomide yeni düzenlemeleri de beraberinde getirecek yasa teklifine göre plastik poşetlerin de yer verildiği listedeki ürünler için uygulanan geri kazanım katılım payı tutarını iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

DEPREMLERİN ETKİLERİNİ AZALTILMASI AMAÇLANIYOR

6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak.

EK MTV İKİ EŞİT TAKSİTTE TAHAKKUK ETTİRİLECEK

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak. Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin ilk taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Örneğin teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek. Ek MTV'nin ikinci taksitinin ise kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekecek.

DEPREMDE KULLANILAMAZ DURUMA GELEN TAŞITLAR MÜSTESNA OLACAK

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.

PLASTİK POŞETLERİ İKİ KATINA ÇIKARMA YETKİSİ

Plastik poşetlerin de yer verildiği listedeki ürünler için uygulanan geri kazanım katılım payı tutarını iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

KDV İSTİSNASI DEVAM EDECEK

Kurumların aktifinde en az 2 tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerinde KDV istisnası uygulaması devam edecek.

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