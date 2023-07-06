Memur Maaşlarına Yapılan Zamla Birlikte Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu - Son Dakika
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Memur Maaşlarına Yapılan Zamla Birlikte Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu

Memur Maaşlarına Yapılan Zamla Birlikte Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu

06.07.2023 15:21

Memur maaşlarına yapılan zamın ardından yeni kıdem tazminatı tavanı belirlendi. Yeni rakam 23 bin 489 lira olarak açıklandı. Kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artış dikkate alınarak belirlendi. Bu artışla birlikte kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 liradan 23 bin 489 liraya yükseldi. Bu durum, brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olan ve bu yılın temmuz-aralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek. Ayrıca, en düşük memur maaşı da 22 bin 17 liraya yükseltilecek ve memur maaşlarına yüzde 17.55 enflasyon farkı ile 8.077 lira seyyanen zam yapılacak.

Memur maaşlarına yapılacak zammın netleşmesi sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu; yeni rakam 23 bin 489 lira.

MEMUR KATSAYISINDAKİ ARTIŞ DİKKATE ALINDI

Kanun teklifine göre, kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde sadece memur maaş katsayısındaki artış dikkate alındı. Memur maaş katsayısı da yüzde 17,55 oranında arttı. Böylece, ocak–haziran döneminde 19 bin 982 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 liraya yükseldi.

Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olup bu yılın temmuz–aralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN 17 LİRA OLDU

Öte yandan; en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif kapsamında memur maaşlarına enflasyon farkı olan yüzde 17.55'in yanı sıra 8.077 lira da seyyanen zam yapılacak.

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