Memur-Sen 81 İlde Nöbette

16.08.2025 11:01
Memur-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerine karşı 81 ilde eylem çadırları kurarak protesto etti.

Memur-Sen üyeleri, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti tekliflerini protesto etmek amacıyla, 81 ilde "Memur/Emekli Nöbette" eylem çadırları kurdu. Çadır nöbetine katılan üyelere, Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öylek ev sahipliği yaptı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti tekliflerini protesto etmek amacıyla, 81 ilde kurulan "Memur/Emekli Nöbette" eylem çadırlarını ziyaret etti. Çadır nöbetine katılan üyelere Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öylek ev sahipliği yaptı. Başkan Yalçın, toplu sözleşme sürecinde gelinen durumu bir kez daha üyelerle paylaştı ve kamu işvereninin atması gereken adımları açıkladı.

"Memur-Emekli Eylemde" ve "Yetersiz Teklife Hayır" pankartlarının asıldığı eylem çadırına gelen Memur-Sen üyeleri, "Sözler havada, memur sahada", "Susma haykır, refah payı haktır" "Memuruz haklıyız, kazanacağız" ve "Yasa değişsin, masa işlesin" sloganlarını attı. Eyleme katılan üyeler, kamu işveren heyetinin duyarsız tavırlarına karşı tepkilerini davul ve zurna eşliğinde gösterdi.

Başkan Ali Yalçın, burada yaptığı konuşmada, "Bugün 81 ilde memur-emekli nöbet çadırını kurmuş durumdayız. Toplu sözleşme sürecine ilişkin eylemliliğimiz devam ediyor. Çünkü masadan beklediğimiz teklif hala gelmedi" diye konuştu.

Kamu işvereninin ilk teklifinin yetersiz olduğunu, ikinci teklifin de müzakere edilebilir bir yanının bulunmadığını belirten Yalçın, "Taban aylığa bin lira artış yapacağız diyorlar. Bununla masada neyi konuşacağız? Bu, bizim hangi sorunumuzu çözecek?" dedi. Yalçın, konuşmasını devamında şu ifadelere yer verdi:

"Pazartesi geç saatlere kadar masayı işleteceğiz. Ama masada durmadan 'bakacağız, edeceğiz, bunu da bir düşüneceğiz' demek yerine sahici cümlelerin kurulmasına ihtiyaç var. Şimdiye kadar hep oyalama yapıldı. Bu da sahayı gittikçe yoruyor ve çalışanları gittikçe geriyor. Bu tansiyonu düşürecek olan kamu işverenidir. Maliyet hesabı yaparak her şeye karşı çıkmak yerine 'bunu verdiğimizde sahada hangi sorunu çözeriz, çalışma barışını nasıl sağlarız', buna odaklanmak lazım. Onun için yarın hizmet kolu sözleşmelerinde karar cümlelerinin kurulacağı bir gün olsun istiyoruz."

"Yetkili sendikalar, Bakanlığa davet edildi"

Başkan Yalçın, yarın sabah hizmet kollarındaki yetkili sendikaların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına davet edildiğini bildirdi. Görüşmelere Bakan Vedat Işıkhan'ın da katılacağını belirten Yalçın, "İstiyoruz ki bu konuda daha fazla vakit kaybetmeyelim, karar cümleleri kurularak teklifler verilsin ve toplu sözleşme sürecimiz sağlıklı işleyebilsin" diye konuştu.

Kamu işveren heyetinin ikinci teklifinin ardından sendikaların peş peşe eylem kararlarını açıkladığını hatırlatan Yalçın, illerde çadırların kurulduğunu, sendika üyelerinin aileleri ve çocuklarıyla birlikte hep birlikte hareket ettiğini ifade etti.

Sürecin daha fazla uzamamasını bir an önce teklifin gelmesini ve insanların huzura kavuşmasını istediklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Memur-Sen olarak 18 Ağustos Pazartesi günü Türkiye genelinde iş bırakacağız. Ankara'da Anadolu Meydanı'nda büyük miting gerçekleştireceğiz ve oradan Maliye Bakanlığı'na yürüyerek meselemizi bir kez daha anlatacağız. Buradan nöbet noktamızdan Mehmet Şimşek'e sesleniyoruz; Mali disiplin diyerek, çalışanların ücretlerini baskılamaktan vazgeçilsin, geçen dönem zaten enflasyona yenildik. Eylemlilik kararlılığımızı devam ettiren 81 ildeki tüm nöbet noktalarına selamlarımı yolluyor, nöbetteki arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, sizlerle gurur duyuyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, ankara, Kamu, Son Dakika

