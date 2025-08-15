Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz

Haberin Videosunu İzleyin
Memur-Sen\'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
15.08.2025 17:30  Güncelleme: 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Memur-Sen\'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Haber Videosu

Milyonlarca memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı sona erdi. Memurlara ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6 zam teklifi ve taban maaşlarına bin TL zam teklifi yapıldı. Yeni teklife Memur-Sen'den "Böyle bir teklif olmaz" yanıtı geldi.

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında hükümetten ikinci teklif geldi.

İlk teklifi yeterli bulmayan memurlar eyleme devam ederken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan ile görüştüğünü ve teklifin bugün gelmesi gerektiğini açıklamıştı. Memur-Sen, Bakan Işıkhan ile üç konfedarasyonun genel başkanının bugün 16.30'da bakanlıkta bir araya geldi.

TABAN AYLIĞINA ZAM TEKLİFİ

İkinci toplantı sonrası Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6 zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına 1.000 TL artış teklif edildi.

"BÖYLE TEKLİF OLMAZ"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Taban aylığa bin TL sadece artışta bulunuldu. Adres doğru ama miktar son derece yanlış. Bu masadan mutlaka ama mutlaka önemli sonuçlar çıkması gerekiyor. Bu teklif beklentiyi karşılamaz onu çok net olarak söylüyorum. Bu bizlere, sendikalarımıza sahayı işaret etmek demektir. Önümüzde dört gün var. Görüştük ama hiçbir bağlayıcı cümle yok. Genele ilişkin teklifler var masada. Hiçbir bağlayıcı cümle kurulmadı. Süreç devam ediyor. Sürecin olumluya evrilmesini istiyoruz. Bir an önce yeni teklif açıklansın. Böyle bir teklif olmaz" tepkisini gösterdi.

MEMUR-SEN NE İSTİYOR?

Memur-Sen olarak 2026'nın birinci altı ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin lira taban aylığa zam, yüzde 25 oransal zam, ikinci altı ayında ise yüzde 20 oransal zam istiyor. 2027'nin birinci altı ayında 7 bin 500 lira taban aylığa zam, yüzde 20 oransal zam ve ikinci altı ayında yüzde 15 artış talep ediyor.

Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz

MEMUR-SEN SAHAYA İNDİ

Memur-Sen'e bağlı sendikalar, Kamu İşvereni'nin 2026 ve 2027 yılları için verdiği düşük zam teklifine karşı tepki için sahaya indi. Birçok hizmet kolu ilgili kurum önünde eylem gerçekleştirerek günün koşullarına uygun teklif beklediklerini ifade etti.

Ekonomi, Güncel, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Osman A:
    Sizde bişeyi beğenmiyosunuz.Yattığınız yerde haftada 45 saat çalışarak bir sürü ek ödemeyle,yıllarca kovulma ve batma riski olmadan sözde çalışıyosunuz...maaşa gelince elli takla atıyosunuz.Verin bunlara asgari ücret çalışan çalışsın çalışmayan istifa etsin.Onların yerine çalışacak bir sürü bekleyen insan var. 39 143 Yanıtla
    Dadaş Ahmet:
    Az dışarıda sürtüp okuyaydın koçum.. 16 4
    Ates null:
    Dadaş okumadığımı nerden biliyon.Okumuş kafan anca bu kadar mı çalışıyor 2 2
    Osman A:
    Dadaş okumuş gibi konuşup,okuyanlara haksızlık etme K.O.Ç um. 0 1
    alos :
    Bak bu dadaş çok okumuş. 0 0
    Yasin Mercan:
    sen de olsaydın neden olamadın kapasiten mi yetmedi ? 0 0
  • 1234:
    güzel teklif 21 47 Yanıtla
  • Alper1:
    70-80 bin lira maaş alacaklar ortalama beğenmeyenleri A101 e gönderin 22 bin maaşla geçinsinler 13 43 Yanıtla
    Yasin Mercan:
    sen A101 de mi çalışıyorsun üniversite bitirip KPSS ile atan sen de sonra konuşalım bu işleri olur mu ? 0 0
  • Dadaş Ahmet:
    dışarıda az sürtüp, okuyaydın koçum 40 4 Yanıtla
  • Murat Avci:
    emekliye yine yok binlira bile, emekli memur uyuma..cuma sadakası bile yok 30 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Beşiktaş’a 9. saniyede büyük şok Beşiktaş'a 9. saniyede büyük şok
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı Tribünlerden büyük tepki Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı! Tribünlerden büyük tepki
Fenerbahçe’de ayrılık açıklandı Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı
Türkiye’ye gelince tüm kuralları unutuyorlar Gurbetçinin yaptığına bakın Türkiye'ye gelince tüm kuralları unutuyorlar! Gurbetçinin yaptığına bakın
Çocuğu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden olan uzman çavuş gözaltına alındı Çocuğu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden olan uzman çavuş gözaltına alındı
Termometre o şehirde 50 dereceye dayandı Termometre o şehirde 50 dereceye dayandı
’Bakan Fidan Mossad Direktörü ile görüştü’ iddialarına diplomatik kaynaklardan yalanlama 'Bakan Fidan Mossad Direktörü ile görüştü' iddialarına diplomatik kaynaklardan yalanlama
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 18:58:07. #7.12#
SON DAKİKA: Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.