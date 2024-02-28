Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 28 Şubat mağdurları için kurulun tesis edilmesi gerektiğini söyledi

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "28 Şubat mağdurları ve hak sahipleri yönünden, geçmişe dönük hakların iadesi ve mali hakların tazminine yönelik tespit ve tazmin, telafi, hak iadesi kararı alacak bir kurulun tesis edilmesi gerektiği bir zorunluluktur" dedi.
Memur-Sen ve birçok sivil toplum kuruluşu tarafından 28 Şubat mağdurlarının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri düzenlenen çalıştaylarda ele alınmıştı. Çalıştayın sonucunda ortaya çıkan rapor ise Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından yapılan basın toplantısında kamuoyuna sunuldu. Basın toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 'Kapanmayan Yara, 27. Yılında 28 Şubat Mağdurların Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'nda önemli tespitlerin yapıldığını ve çözüm önerilerinin ortaya çıktığını ifade etti.
Yalçın, 28 Şubat mağdurlarının yaşadıkları hak ihlalleri karşısında devletin, mağdurların maruz kaldıkları ihlalleri ve failleri tespit etmesi, mağduriyetleri tazmin etmek veya zararı telafi etmesi ve hak ihlallerinin tekrarlanmaması için kurumsal reform niteliğinde gerekli adımları atması gerektiğini vurgulayarak, mağduriyetin giderilmesi adına yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:
"Eğitim hayatına ara vermek durumunda kalmış ancak daha sonra eğitim hayatına devam edenlerin, ara verilen dönemden kaynaklı olarak ortaya çıkan dezavantajlı durumları giderilmelidir. Kamu hizmetlerine giriş sınavlarını kazandıktan sonra iptal edilen sınavlar nedeniyle halen hak ettiği kadro ve pozisyonlarına girememiş olanlara ilişkin atanma hakkı tanınmalıdır. Kamu görevine atanma veya yeniden atanma yönünde verilen kararlarda ilgilinin hak ihlali tespiti yapılmış tarihte geçerli kamu görevine giriş şartları haricinde başkaca bir şart aranmamalıdır. Geç atanma veya yeniden atanma nedeniyle emsallerine göre hizmet süresi eksik kalan kamu görevlilerinin açıkta geçen sürelerinin kurumda geçmiş sayılarak aylık ve çalışma/hizmet sürelerinin buna göre belirlenmeli, bu süreler mesleki ilerlemelerine yansıtılmalı, sigorta primi ve emekli kesenekleri kurumlarınca karşılanmalıdır."
Yalçın, benzer mağduriyetlerin giderilmesi için geçmişten bugüne kadar devletin hak ve hukuk ihlalleri karşısında sorumluluğundan hareketle çıkarılan belli başlı kanunların, "Kapanmayan Yara, 27. Yılında 28 Şubat, Mağdurların Sorunları ve Çözüm Önerileri" başlıklı raporda değerlendirildiğini aktardı.
"28 Şubat mağdurlarının geçmişe dönük hakların iadesi kararı alacak bir kurulun tesis edilmesi zorunluluktur"
Rapor çerçevesinde belirli önerilerin sunulduğunu açıklayan Yalçın, "Raporumuzda 28 Şubat mağdurlarının ve mağduriyetlerinin niceliksel ve niteliksel çeşitliliği dikkate alınarak, takdir hakkı ekseninde, somut mağduriyetler özelinde tasarrufta bulunacak, daha hakkaniyetli ve adil bir sonuç üretecek, etkin giderime imkan tanıyacak bir komisyonun kurulması önerilmiştir. Komisyonun teşekkülünü sağlayacak kanunda bir yetki çerçevesi önerisi getirilmiştir. Bu bağlamda, 28 Şubat mağdurları ve hak sahipleri yönünden, geçmişe dönük hakların iadesi ve mali hakların tazminine yönelik tespit ve tazmin, telafi, hak iadesi kararı alacak bir kurulun tesis edilmesi gerektiği bir zorunluluktur" değerlendirmesinde bulundu.
Yalçın, oluşturulacak komisyonun doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olması gerektiğini ve objektif, adil, hakkaniyete uygun, hukuki denetime elverişli kararlar alabilmesine imkan tanıyacak şekilde tarafsız ve bağımsız bir kuruluş olarak teşekkül edilmesi gerektiğini vurguladı.
Yalçın, Memur-Sen ve çalıştay bileşenleri olarak, ortaya koydukları raporun 28 Şubat'ın mağduriyetlerinin çözümü noktasında önemli bir adım olacağına inandıklarını sözlerine ekleyerek, mağduriyetlerin giderilmesi ve bu tartışmaların tamamen bitirilmesi adına önemli bir çaba sarf ettiklerini dikkati çekti. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 28 Şubat mağdurları için kurulun tesis edilmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan ankete göre, İstanbul'da bir yerel seçim olsa, Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında büyük bir rekabet yaşanacağı ortaya çıktı. Ankete katılanların %41.9'u İmamoğlu'na, %40.8'i ise Kurum'a oy vereceğini belirtti.
Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla oynadığı maçta yaptığı tepki nedeniyle Suudi Arabistan Ligi Etik ve Disiplin Komitesi'ne sevk edildi. Verilecek ceza, en az 2 maçlık men ve para cezasını içerebilir.
Kırmızı et fiyatlarındaki artış, ilçeler arasında fiyat farklarını ortaya çıkarırken vatandaşlar, özellikle yakında başlayacak Ramazan ayı öncesi tekrar bir zamla karşılaşmaktan endişeleniyor. Et fiyatlarındaki fahiş artışın sebebi olaraksa Türkiye'deki hayvan varlığındaki azalış ve tekelleşme olarak gösteriliyor.
Kütahya'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki gençlerden birine sinirlendi. Erdoğan, sık sık sözünü kesen gence, "Delikanlı önce dinlemesini öğren" diyerek çıkıştı.
Partisinin Kütahya mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliye 10 bin lira seyyanen zam yapılsın" diyenlere yanıt verdi. Böyle bir zammın ülke ekonomisine etkilerini hesap eden Erdoğan, "Birileri çıkıp 10 bin lira seyyanen ekleyelim diye emeklileri tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Bunu eklemek demek 1.7 trilyon lira eklemek demek. Devlet çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek bu ilave gideri ancak karşılayabiliriz" ifadelerini kullandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Dipsizgöl Mahallesi'nde geçmişte uygulanan ancak zamanla unutulan bir gelenek, 4 yıldır yeniden yapılmaya başlandı. Kadınlar köy kahvesinde ve köy meydanında bir gün boyunca vakit geçirirken, erkeklere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu ilginç gelenek, TÜBİTAK'ın da ilgisini çekti ve önümüzdeki hafta Eskişehir'de bölge finallerinde değerlendirmeye girecek.
Güzel oyuncu Rüya Coriç, Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oluyor. Coriç dizide Rüzgar'ın eski sevgilisi Sibel rolünü oynayacak.
Bundesliga 2'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki yıldız adayı Can Uzun, Türkiye Milli Takımı için tercihini yaptı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uzun'u 22 Mart'taki Macaristan ve 26 Mart'taki Avusturya ile yapılacak özel karşılaşmalar için aday kadroya çağırmayı planlıyor.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında ittifak ortağı MHP'nin de aday çıkardığı Kütahya'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kütahya'da 31 Mart seçimleri için adaylarımızı Cumhur İttifakı olarak ortak göstermedik. Eser ve hizmet siyasetinde yarışmak için ayrı adaylarla seçime girdik. Hangi partiye mensup olursa olsun bu ülkenin her bireyinin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?