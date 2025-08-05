Memur-Sen, Kamu İşvereni\'nden Hızlı Teklif Bekliyor

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu işvereni esas müzakereye mutlaka teklifle gelmeli, 12'sini beklememeli. 6'sında teklif bir an önce gelmeli" dedi.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri için süreç 28 Temmuz'da başladı. 11 hizmet koluna ilişkin ön müzakereler ise dün yapılan toplantılarla tamamlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifin ön müzakeresinin yapılacağı toplantı öncesinde konuşan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, müzakere sürecini hızlı bir şekilde işletmek mecburiyetinde olduklarını dile getirdi.

Yalçın, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "Müzakereler normalde 7'sinde başlıyor. Onun için ön müzakerelerde yapılan tutanak sisteminin esas müzakerelerde mutlaka yapılması gerektiğini bu vesileyle buradan ifade ediyorum. Çünkü görüşmeler suya yazılmamalı, tutanağa dönüştürülmeli. Takvim dar, süre yetersiz ve görüşmeler bu açıdan aralıksız yapılmak zorunda. Normalde takvimde görüşmeler de 22 gün sürüyor iş günü hesabına göre ayın 19'unda bitiyor. Bu açıdan sürenin zaten üçte biri şu an geride kalmış durumda. Bu yüzden bundan sonraki günlerde aralıksız masanın çalışmasına ihtiyaç var. Bu açıdan kamu işvereni esas müzakereye mutlaka teklifle gelmeli, 12'sini beklememeli. 6'sında teklif bir an önce gelmeli" diye konuştu.

"Emeklilere yönelik seyyanen zam kısmı mutlaka yansıtılmalı"

7'nci dönem toplu sözleşmede kamu işverenle anlaşmalarının, takip sürecinin işlemesi ve hakemin kararının geçerli olmuş olması nedeniyle kayıpları olduğunu ifade eden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emeklilere yönelik seyyanen zam kısmı mutlaka yansıtılmalı ve görev aylığıyla emekli aylığı arasındaki bağın kopmaması daha fazla açılmaması açısından da bir an önce toparlanması için taban aylığa 10 bin lira iyileştirme yapılarak sürece başlanmalı diyerek teklifimizi 10 bin lira taban aylık, yüzde 10 refah payı, yüzde 25 ilk döneme ilişkin oransal zam, ikinci döneme ilişkin yüzde 20 oransal zam, 2027'ye ilişkin ise yüzde 20 oransal zam, 7 bin 500 lira taban aylık iyileştirmesi, ikinci dönem için ise yüzde 15 oransal zam şeklinde tekliflerimizi şekillendirerek sürece başladık."

"Orta vadeli planlara göre değil, piyasa gerçeklerine göre hareket edilmeli"

Yalçın, temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından şunları kaydetti:

"Açıklanan enflasyon 2.06. Biz tam da bunu ifade etmek istiyoruz. Bundan dolayı gelir kayıplarımız oluşuyor ve arada uçuruma dönüşüyor. Bunun için bu yılın sonunda yüzde 30 beklendiği ifade ediliyor enflasyonun. İkinci döneme ilişkin çıkacak enflasyon beklentisi buradan zaten ortaya çıkıyor. Maliye Bakanı 44 ayın en düşük seviyesi dedi 2.06'ya. Orta vadeli planlara göre değil, piyasa gerçeklerine göre hareket edilmeli. Merkez Bankası enflasyon hedefleri hiçbir zaman tutmadı. 10 yıldır geriye dönüp baktığında bir kez tuttuğu bile vaki değil. Onun için reel maaşların reel arttığı, alım gücümüzün yükseldiği piyasa gerçeklerinin dikkate alındığı bir toplu sözleşme dönemi olsun diye bütün gayretimiz. Bütün çalışmamız bunun için." - ANKARA