Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Oranları Belli Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Oranları Belli Oldu

Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Oranları Belli Oldu

TÜİK, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarını açıkladı. SSK ve Bağ-Kur'a %14,57.

03.12.2024 11:31
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) memur ve emeklilere 5 aylık enflasyon verilere göre yapılacak zam oranları belli olmaya başladı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 14,57 oranında zam kesinleşti. Memur maaşı ve memur emeklisi aylığına yapılacak zam oranı ise yüzde 10,4 oldu. Yıl sonu enflasyon oranı yüzde 46 olarak gerçekleşirse, 1 Ocak 2015'ten itibaren SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 17,05, memur ve emeklileri de yüzde 12,79 zam alabilecek.

TÜİK, kasım ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; kasım ayında enflasyon bir önceki aya göre aylık yüzde 2,24 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 47,09 oldu.

Böylece memur maaşları ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları zamları netleşmeye başladı. Kasım ayı enflasyonu ile 5 aylık enflasyon yüzde 14,57 oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli aylık zammı 5 aylık enflasyona göre 1 Ocak 2025'ten itibaren yüzde 14,57 olacak.

Memur maaş ve emekli aylığı zammı ise yüzde 10,4 olarak kesinleşti. Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra maaş ve aylık zamlarında net rakam ortaya çıkacak.

Yıl sonu enflasyon yüzde 46 olursa...

Yıl sonunda enflasyon oranının en az yüzde 46 olması bekleniyor. Bu beklenti gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 17,05, memur ve emeklileri de yüzde 12,79 zam alabilecek.

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise son 5 ay yüzde 7,12 arttı. Aralık ayı ÜFE'si ile birlikte yeni yılda benzin ve motorin ÖTV'sinde yapılacak artış oranı belli olacak.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Memur, Ssk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Oranları Belli Oldu - Son Dakika

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