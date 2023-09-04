Memur ve emeklinin 2 aylık enflasyon farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuzda yüzde 9,49 artan enflasyon ağustosta yüzde 9,09 arttı. Böylece SGK ve BağKur emeklilerinin 2 ayda alacağı enflasyon farkı yüzde 19,5 oldu. Memur ve memur emeklisi de ocak ayında alacakları yüzde 15'lik zamma şimdiden enflasyon farkı almaya hak kazandı. Ancak rakamın kesinleşmesi için eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verisinin de açıklanması gerekiyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI GEÇEN HAFTA BELLİ OLDU

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, geçtiğimiz perşembe günü memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı için kararını verdi. Buna göre 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlara, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ENFLASYON FARKI GÖRÜNDÜ

Ocak ayında memur ve memur emeklisinin alacağı yüzde 15'lik zamma enflasyon farkı da eklenecek. Memur ve memur emeklisi 2 aylık enflasyon rakamlarına göre şimdiden fark almaya hak kazandı.

KESİN ORAN 4 AYLIK ENFLASYON VERİSİYLE NETLEŞECEK

Memur ve memur emeklisi ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı enflasyon farkının netleşmesi için 4 aylık verinin daha açıklanması bekleniyor. Milyonların maaş zammı eylül, ekim, kasım ve aralık ayı verisinin açıklanmasıyla netleşecek.