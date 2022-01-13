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Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek - Son Dakika

Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek

13.01.2022 23:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve memur emeklilerine müjdesini verdiği yüzde 2,5'luk ek zammın 15 Ocak öncesi kanunlaştırılması planlanıyordu. Ancak Bugün TBMM'de görüşülen teklif, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle gelecek haftaya kaldı. Böylece yapılacak ek zam 15 Ocak maaşlarına yansımayacak.

Memur ve emekliye verilecek yüzde 2,5'lukek zam, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlandı. Ancak 18 maddelik teklifin bugün yasalaşması beklenirken Meclis'te yeterli çoğunluk sağlanamadı.

15 OCAK'TA ALINACAK MAAŞLARA YETİŞEMEYECEK

Dünya gazetesinden Canan Sakarya'nın haberine göre; kanun teklifinin memurların maaşlarını alacağı 15 Ocak öncesi kanunlaştırılması planlanıyordu ancak toplantı yeter sayısı bulunamadığı için Meclis Genel Kurulu kapandı. Bu durumda memur ve emeklilerinin, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında, refah payı olarak almaları gereken 2.5 puanlık artış 15 Ocak'ta alınacak maaşlara yetişmeyecek.

TEKLİFE YENİ MADDE EKLENMESİ GİRİŞİMİ MUHALEFETİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

AK Parti ve MHP, teklifte yer alan müteahhitlere fiyat farkı verilmesine ilişkin düzenlemenin görüşmeleri sırasında madde muhalefet ve iktidarı karşı karşıya getirdi. Müteahhitlerle ilgili maddeye "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Aralık 2021 tarihinden önce ihale edilen ve maddenin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden sözleşmelerde, süre uzatımı verilmesi dahil maddedeki sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından farklı düzenlemeler yapılabilir" fıkrasının eklenmesi için önerge verdi. Önerge Genel Kurul'da okunduğu sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Bu önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısına kilit vurulabilir, Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsiz, sembolik bir organ olarak burada vakit geçirsin" önergesidir. Buna asla rızamız olamaz. Bu ülkede Cumhurbaşkanına, bırak bu ülkeyi, dünyanın en büyük diktatörünün yönettiği bir ülkede bile o diktatörün bu kadar geniş, sınırsız bir yetki kanunla verilemez" diye tepki gösterdi.

SALI GÜNÜ TOPLANACAKLAR

Bu gerginlik sonrası önergenin oylamasında CHP yoklama istedi, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için TBMM Genel Kurulu 18 Ocak Salı günü toplanmak üzere kapandı.

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Canan Sakarya, Memur, TBMM, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zam, ocak maaşına yetişmeyecek - Son Dakika
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