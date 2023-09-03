Memur ve memur emeklilerinin zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Memur ve memur emeklilerinin zammı açıklandı mı? - Son Dakika

Memur ve memur emeklilerinin zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Memur ve memur emeklilerinin zammı açıklandı mı?

Memur ve memur emeklilerinin zammı Resmi Gazete\'de yayınlandı mı? Memur ve memur emeklilerinin zammı açıklandı mı?
Son Güncelleme: 03.09.2023 10:51

Memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yılı zam oranlarını belirleyen Hakem Kurulu kararı son günlerden en çok dikkat çeken konular arasında yer alıyor. Peki, Memur ve memur emeklilerinin zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Memur ve memur emeklilerinin zammı açıklandı mı?

4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmeleri sonucu belli olan zam oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece yapılan zam oranı resmiyet kazandı. Peki, Memur ve memur emeklilerinin zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Memur ve memur emeklilerinin zammı açıklandı mı?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?

Toplu sözleşme sürecinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyet'in yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti. Beşinci ve son toplantısında Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirmişti. Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

"ENFLASYON FARKININ MÜJDE OLARAK İFADE EDİLMESİ DOĞRU DEĞİL"

Konu hakkında bir değerlendirme yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları söylemişti: "2023'ün için Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi yüzde 60'lara yaklaştı. Oradan gelecek enflasyon farkı bize zam olarak yansıtıldı. Enflasyon farkı müjde gibi ifade edilmesi doğru değil." dedi.

Memur ve memur emeklilerinin zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Memur ve memur emeklilerinin zammı açıklandı mı?

"ENFLASYON FARKIYLA EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL'Yİ AŞACAK"

Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyonun farkı konusu toplu sözleşme gereği kamu işvereninden alacağımızdır. Onu zam olarak ifade etmeleri sağlıklı değil. Enflasyon farkının eklenmesiyle en düşük memur maaşı 30 bin bandını biraz geçecek.

"TOPLU SÖZLEŞME YASASI VE MASA DÜZENİ TARTIŞILMALI"

Refah payı ile bu süreci daha da teminat altına almak gerekiyordu. Refah payı konusunda olumlu bir yanıt alamadık. Toplu sözleşme yasası tartışılmalı, hakem ve masa düzeni tartışılmalı. Yasaya göre yeni bir evrensel normlar içerisinde bir çalışma yapılmalı. Yeni süreçte yasaya ilişkin tartışmamız artacaktır."

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Son Dakika Ekonomi Memur ve memur emeklilerinin zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Memur ve memur emeklilerinin zammı açıklandı mı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memur ve memur emeklilerinin zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Memur ve memur emeklilerinin zammı açıklandı mı? - Son Dakika
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