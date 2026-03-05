Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, memurların da emekliler gibi bayram ikramiyesi alması gerektiğini belirterek hükümete çağrıda bulundu. Yazgan, kamu görevlilerinin kamuda ikramiye alamayan tek istihdam grubu olduğunu söyledi.

Basın mensuplarıyla iftar programında bir araya gelen Yazgan, memurların yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekti. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verildiğini hatırlatan Yazgan, kamu görevlilerinin de bayram sevincine ortak edilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de bayram ikramiyesi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödeniyor. Bu yıl da emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 4'er bin lira olmak üzere toplam 8 bin lira ikramiye verilmesi planlanıyor. Yaklaşık 17 milyon 700 bin emekli için ayrılan bütçenin ise 150 milyar lira olduğu belirtiliyor.

LOJMAN VE KİRA YARDIMI TALEBİ

Yazgan ayrıca özellikle büyük şehirlerde görev yapan kamu görevlilerinin kira konusunda ciddi zorluk yaşadığını söyledi. Turistik bölgelerde kiralık konut bulmanın zorlaştığını belirten Yazgan, kamu görevlileri için lojman imkanlarının artırılması ve kira yardımı sağlanması gerektiğini dile getirdi.

MAAŞLARDA SON DURUM

Aralık 2025 enflasyon verileri sonrası yapılan düzenlemeyle ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam aldı. Bu düzenleme sonrası en düşük memur maaşı 60 bin 896 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 889 TL'ye yükseldi. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ise 20 bin TL oldu.