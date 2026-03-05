Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor - Son Dakika
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
05.03.2026 20:02
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, memurların kamuda bayram ikramiyesi alamayan tek istihdam grubu olduğunu belirterek kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilmesi çağrısında bulundu.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, memurların da emekliler gibi bayram ikramiyesi alması gerektiğini belirterek hükümete çağrıda bulundu. Yazgan, kamu görevlilerinin kamuda ikramiye alamayan tek istihdam grubu olduğunu söyledi.

Basın mensuplarıyla iftar programında bir araya gelen Yazgan, memurların yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekti. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verildiğini hatırlatan Yazgan, kamu görevlilerinin de bayram sevincine ortak edilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de bayram ikramiyesi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödeniyor. Bu yıl da emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 4'er bin lira olmak üzere toplam 8 bin lira ikramiye verilmesi planlanıyor. Yaklaşık 17 milyon 700 bin emekli için ayrılan bütçenin ise 150 milyar lira olduğu belirtiliyor.

LOJMAN VE KİRA YARDIMI TALEBİ

Yazgan ayrıca özellikle büyük şehirlerde görev yapan kamu görevlilerinin kira konusunda ciddi zorluk yaşadığını söyledi. Turistik bölgelerde kiralık konut bulmanın zorlaştığını belirten Yazgan, kamu görevlileri için lojman imkanlarının artırılması ve kira yardımı sağlanması gerektiğini dile getirdi.

MAAŞLARDA SON DURUM

Aralık 2025 enflasyon verileri sonrası yapılan düzenlemeyle ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam aldı. Bu düzenleme sonrası en düşük memur maaşı 60 bin 896 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 889 TL'ye yükseldi. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ise 20 bin TL oldu.

İş Dünyası, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Valla ben de memurların çoğu gibi yatarak maaş almak istiyorum ama olmuyor be kardeşim, üstüne bir de maaşımın %35’i vergiye gidiyor.. 32 19 Yanıtla
    1234 1234:
    emeklinin 4000.binide memurlara verin bu kadar aç gözlü olmayin 20 binle geçiniyor emekli büyuk kismı 1 2
    Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Memurum, keşke dediğin memurlar gibi yatarak maaş alsam?? ama öyle olmuyor. İnsanın canı sıkılıyor çalışmak istiyor. Hele birde yoğun yerler oluyor. Skn kökten kesip atan delilerle uğraşıyoz. İstiyorsan gel aralarına sokalım seni çalış?? 0 0
  • Mehmet Beyyy Mehmet Beyyy:
    ya sg din arkadaş 23 14 Yanıtla
  • Seyfi Biçici Seyfi Biçici:
    Hep memur hep memur bu memur 30 a 35 e çalışsa bizim gibi 35 e 40 a calıişşa ölür o zaman birde haftada hele bilmem kaç saat 22 10 Yanıtla
  • 4832Memo. 4832Memo.:
    en düşük emekli aylığı ne kadar en düşük memur aylığı ne kadar en az iki katı memur aylıkları adaletmi memurlara 8000 tl meccanen verildi emekliye söz verildiği halde verilmedi. 22 4 Yanıtla
    Tarık yılmaz Tarık yılmaz:
    Zaten seçimi unutsun artık sgk emeklileri silme vermeyecek eskidendi o 2 1
  • n5685244 n5685244:
    asgari ücretli özel sektör çalışanları kimsenin umrunda değil . yeter artık 16 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
