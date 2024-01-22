Menteşe 3. etap TOKİ inşaatının yüzde 25'i tamamlandı

MUĞLA - Toplu Konut İdaresi tarafından 2020 yılında kura çekimi yapılan Menteşe ilçesi 3. etap sosyal konutları inşaatının yüzde 25'lik bölümü tamamlandı. 21 bloktan oluşan 150 adet 3+1 ve 350 adet 2+1 konutların 2024 yılı sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Menteşe ilçesi Akçaova- Yeşilyurt Mahallesi yolu üzerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Havyan Bakım Merkezinin alt tarafından 2023 Temmuz ayında başlayan inşaat alanında hummalı çalışma devam ediyor. Zeminin kaya olması nedeniyle çalışmaların büyük bölümünü temel kazı çalışmaları alırken, toplam 21 bloktan 13'ünün kaba inşaatı tamamlandı.

Menteşe 3. etap TOKİ sosyal konutları 2019 yılında 100 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Muğla Menteşe'de 500 adet 3'üncü etap konut projesinin 2020 Mart ayında kuraları çekildi. 350 adet 2+1, 150 adet 3+1 sosyal konut için çekilen kura ile hak sahipleri belli olmuştu. 3. etap 500 adet konut (+2 KD), 1 adet cami ve 1 adet 6 dükkanlı ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işlerinin ihalesi 15 Şubat 2023 tarihinde yapıldı.

64 bin 658 m2 toplam alana sahip Toplu Konut İdaresi Menteşe 3. etap konutlarının arıtması paket arıtma yapılacak. 500 adet sosyal konutların 2024 yılı sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.