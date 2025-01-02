Menteşe Belediyesi'nden Su Tasarrufu Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Menteşe Belediyesi'nden Su Tasarrufu Projesi

Menteşe Belediyesi\'nden Su Tasarrufu Projesi

Menteşe Belediyesi, 2024 yılında gerçekleştirdiği iklim kriziyle mücadele çalışmaları kapsamında 300 bin metreküp su tasarrufu sağladığını açıkladı. Belediye Başkanı Gonca Köksal, yeşil alanların arıtma suyu ile sulanarak su kaynaklarının korunmasına yönelik önemli adımlar attıklarını vurguladı.

02.01.2025 15:04  Güncelleme: 15:06
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Menteşe Belediyesi, 2024 yılında iklim kriziyle mücadele çalışmaları kapsamında 300 bin metreküp su tasarrufu sağladı.

İklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarının azaldığı, kuraklığın arttığı ve suya erişimin her geçen gün zorlaştığı bir dönemde su tasarrufuna yönelik önemli adımlar attıklarını açıklayan Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, "Sürdürülebilir bir yaşam ve iklim kriziyle mücadele çalışmaları kapsamında Menteşe ilçemizde bulunan 870 bin metrekare yeşil alan ve parkların tamamını arıtma suyu (gri su) ile suluyoruz. 25 kilometre uzunluğundaki boru hattına bağlı 2 bin 500 tonluk su depolama alanı sayesinde, 2024 yılında 300 bin metreküp su tasarrufu sağladık" dedi.

Başkan Köksal sözlerine şöyle devam etti:

"Su kaynaklarının azalması ve hızla artan küresel talep bize su kullanımında daha bilinçli olmamız gerektiğini gösteriyor. Evde iş yerinde, tasarruf için alacağımız küçük önlemler, büyük etkiler oluşturacaktır. Sürdürülebilir bir hayat için önce kurtarmak, sonra iyileştirmek, en sonunda da korumak gerekiyor. Biz bunu sağlamak için çalışıyoruz. Belediye olarak su tasarrufuna yönelik yeşil alan ve parkların arıtma suyu (gri su) ile sulanması ile önemli ölçüde su tasarrufu sağladık. Farkındalık oluşturan bu çalışmamız, yurttaşlarımızı da tüketim konusunda daha dikkatli olmaya sevk edecektir" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Menteşe, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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