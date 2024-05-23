Menteşe'de Kurbanlık Satışları Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Menteşe'de Kurbanlık Satışları Azaldı

Menteşe\'de Kurbanlık Satışları Azaldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çobanların yoğun mesaisine rağmen, bu yıl kurbanlık satışlarının önceki yıla göre az olduğu belirtildi. Çobanlık yapan Özkan Çetintaş, kurban fiyatlarının geçen seneye göre ciddi şekilde arttığını ve yem fiyatlarının da yükseldiğini ifade etti.

23.05.2024 10:08
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde çobanların mesaisi yoğunlaşırken, bu yıl kurbanlık satışlarının önceki yıla göre az olduğu belirtildi.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, çobanların yoğun mesaisi devam ediyor. Menteşe ilçesinde çobanlık yapan 50 yaşındaki Özkan Çetintaş, kurbanlık satışlarının normal seyrinde devam ettiğini fakat kurban fiyatlarının geçen seneye göre ciddi şekilde arttığını ifade etti. Çetintaş, "Geçen sene 10 bin TL olan kurbanlıklarımız bu sene 25 bin TL oldu. Geçen sene durum daha iyiydi. Bu sene fazla talep yok. Hayvanların fiyatının yüksek olması önemli değil, alıcı çıkmadığı için bu sene çok zor oluyor. Yine de müşterilerimiz var, kendimize göre satış yapıyoruz. Diğer türlü satamayız. Kurban fiyatlarına bakarsanız bize göre iyi, alıcıya göre iyi değil" dedi.

Çetintaş, yem fiyatlarının da arttığını belirterek, "Yemin çuvalı 500-600 TL oldu. Bir ay önce yemi 420 TL'ye almıştım, şimdi 550-570 TL'ye alıyorum. Bu nedenle biraz zorlanıyoruz" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Menteşe'de Kurbanlık Satışları Azaldı - Son Dakika

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