Mera ıslahı üretici ve hayvanları mutlu etti

Hayvancılığın en önemli girdisi olan yeme bağlılığı asgari düzeye indiren ve hayvan refahı da sağlayan meraların projelerle canlandırılması hem üreticileri hem de buralarda otlayan hayvanları mutlu ediyor.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi koordinatörlüğünde Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mera Islahı ve Amenajman Projesi ile 1000 dekarlık mera yeniden hayvancılığa kazandırıldı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde bulunan 1740 dekarlık meranın 1000 dekarlık kısmı için Mera Islahı ve Amenajman Projesi hazırlandı ve 2 yıl önce uygulanmaya başlandı. Proje çerçevesinde yaklaşık 2500 küçükbaş hayvanın faydalandığı merada aşırı otlatma engellendi ve düzenli otlanma sağlanması için mera üç bölüme ayrılarak dönüşümlü otlatma yapılması sağlandı. Yabancı ot kontrolü de yapılan merada gübreleme sonrasında hayvanların severek tükettiği ot popülasyonunda artış, kuru ve yaş ot veriminde yükselme sağlandı.

Meranın yeniden hayvancılığın kullanımına sunulması sebebiyle düzenlen programa katılan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, meranın ıslah edilmesinin yanı sıra hayvanların gölgelenmesi için gölgelik ve su ihtiyaçları için sıvatların yapıldığını ifade etti. Tekin, kırsal bölgede hayvancılığın devam etmesi için çalıştıklarını belirterek, "Yapılan gübreleme ile meradaki ot popülasyonu 3-4 kat arttı. Projelerin sayısını artırarak devam edeceğiz. Başka projelerle gölgelik sayısını artırmayı ve meranın geri kalan kısmını da ıslah etmeyi planlıyoruz. Bölgede hayvancılığın gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. Üreticilerimizle konuştuğumuzda hayvanı az olanlar artırmayı, hiç olmayanlar da yeni hayvan alarak bu işi yapmayı planlıyor. Hayvancılığı devam ettirmek, bu insanların yerinde kalkınmasını sağlamak böylece bölge ve ülke ekonomisine faydalı olmak istiyoruz."dedi.

Saimbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Paşaoğlu da bölgede yaşayan insanların kendi ayakları üzerinde durabilmesi için hayvancılığın önemli olduğunu dile getirdi. Meranın daha önceki durumuna göre yapılan ıslah ile çok iyi bir duruma geldiğini vurgulayan Paşaoğlu, "Burada yaşayan insanları destekleyerek Toroslarda bacaların tütmesini devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Karakuyu Mahalle Muhtarı Turan Cengiz, meradan 2500 hayvandan 1500'ünün doğrudan faydalandığını belirterek meranın yapılan çalışmayla ot veriminin arttığını kaydetti.

Üretici Ali İhsan Tozlu da yapılan çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür ederek hayvancılığı devam ettireceklerini söyledi. Açılışı yapılan merada hayvanlarını otlatan üreticiler yaklaşık 5 ay kaba yem girdisinden kurtulacak. - ADANA