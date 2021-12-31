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Meram'da Fahrünnisa Evlerinde kura sonuçları belli oldu - Son Dakika

Meram'da Fahrünnisa Evlerinde kura sonuçları belli oldu

31.12.2021 10:20
Meram'da Fahrünnisa Evlerinde kura sonuçları belli oldu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Aymanas, Aksinne, Uluırmak ve Turgutreis Evleri'nden sonra Fahrünnisa Evleri'nde de kura heyecanı yaşandı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Aymanas, Aksinne, Uluırmak ve Turgutreis Evleri'nden sonra Fahrünnisa Evleri'nde de kura heyecanı yaşandı.

Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çekiliş Meram Belediyesinin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. 1042 konuttan 524'ü için kuralar çekilirken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş çekiliş öncesi açıklamalarda bulundu.

"Her geçen gün belediyemize olan güven daha da artıyor"

Meram'da büyük konut hamlesinin hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Başlattığımız büyük konut hamlesinin birinci ayağı olan Turgutreis Evleri'nin başvuru sayısı 32 bin civarındaydı. Bu sefer neredeyse ikiye katlayarak 60 bine yakın başvuru alındı. Yoğun ilgi, belediyemize olan güveni temsil ediyor. Her geçen gün bu güven artarak büyüyor ve sırtımızdaki yükü daha da ağırlaştırıyor. Bize duyulan güvenin farkındayız ve bu farkındalıkla beraber çalışmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Yaptığımız çalışma bir dönüşüm projesidir"

Kuraların noter huzurunda çekildiğini kaydeden Başkan Kavuş, "Yaptığımız çalışma bir dönüşüm projesidir. Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi'nin hemen önündeki ve arkasındaki alan, Uluırmak Kooperatifi'nin devamı olan bölgede Fahrünnisa Evleri ismiyle yapılıyor. Bu bölge daha önce, kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilmişti. Arsa sahiplerinin evleri artık yaşanmaz hale gelmiş, eskimiş ve ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Konut hamlelerini başlattığımız bu bölgede özellikle değil, daha önce kentsel dönüşüm alanı olduğu için çalışma başlattık. Yaklaşık son 4 yıldır içinde bulunduğumuz dönem inşaat sektörü eli ile burada yapılaşmaya girilmesine müsaade etmedi. Biz de kooperatif sistemiyle buradaki dönüşümü başlatmış olduk" dedi.

"Belediye olarak bir araya getiren konumundayız"

Kooperatif sisteminde belediye olarak öncü olduklarını belirten Başkan Kavuş, "Arsa sahipleri ile görüşüyoruz. Olan arsaları da alıyoruz. Anlaşmalarını yaptıktan sonra kooperatif eliyle üye buluyoruz. Özetle arsa sahipleri arsasını veriyor, üyeler de bu işin ödemesini yapıyor. Hep beraber kooperatifi oluşturuyorlar. Belediye olarak da biz bir araya getiren, başı çeken, inşaatın başından sonuna kadar güven ortamının oluşmasını sağlayan bir kurum görevini yürütüyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Yoğun ilgiye kayıtsız kalmayacağız"

Başkan Kavuş açıklamasında yeni kooperatiflerin sinyalini vererek, "Meram'da büyük konut hamlesi inşallah devam edecek. Bu tür bir yoğun ilgiye karşı kayıtsız kalmayacağız. Konut açığı da devam ettiği sürece bizim geri adım atmamız mümkün değil. Hemşehrilerimiz kooperatif sistemiyle ev sahibi olmayı tercih ediyor. Biz de bu yöntemi kullanarak vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya ama her şeyden önemlisi Meram'ın eski dönüşmeyi bekleyen bölgelerini dönüştürmeye devam edeceğiz. Şimdiden kurada adı çıkan hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, sağlık, huzur ve mutlulukla içerisinde oturmalarını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Kura sonuçları www.meram.bel.tr ve www.fahrunnisaevleri.com adresli internet sitesinden takip edilebilecek. - KONYA

Meram'da Fahrünnisa Evlerinde kura sonuçları belli oldu
Meram'da Fahrünnisa Evlerinde kura sonuçları belli oldu
Meram'da Fahrünnisa Evlerinde kura sonuçları belli oldu

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geri dönüşüm, Konya, konut, Meram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Meram'da Fahrünnisa Evlerinde kura sonuçları belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Meram'da Fahrünnisa Evlerinde kura sonuçları belli oldu - Son Dakika
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