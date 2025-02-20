Mercedes-Benz 2024 Karı Yüzde 28 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Mercedes-Benz 2024 Karı Yüzde 28 Düştü

Mercedes-Benz 2024 Karı Yüzde 28 Düştü

Mercedes-Benz, Çin pazarındaki talep azalması nedeniyle 2024'te karını yüzde 28 düşürdü.

20.02.2025 13:22
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Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'in 2024 yılı net karı, Çin pazarında talebin azalması nedeniyle yüzde 28 düştü.

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, 2024 yılı karında önemli bir düşüş yaşadı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Çin pazarında talebin azalması nedeniyle şirketin net karı yıllık bazda bir önceki yıla oranla 2024'te yüzde 28 düşerek 10,4 milyar euroya geriledi.

Stuttgart merkezli şirket, Eylül 2024'te kar beklentilerini ciddi oranda düşürmüştü. Otomobil üreticisi, 2025 yılında da düşük kar oranı ve satışlarda bir düşüş bekliyor. Bu nedenle önümüzdeki süreçte şirket üretim maliyetlerini yüzde 10 azaltmayı planlıyor. Dünya çapında 166 bin kişiyi istihdam eden şirket, maliyetleri düşürmek amacıyla işten çıkarma olup olmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Enflasyon, yüksek enerji fiyatları ve iş gücü maliyetleri, Avrupa'da ekonomik büyümedeki yavaşlama, Çinli otomobil üreticileri ve Tesla'yla rekabet Almanya'da otomobil sektörünü olumsuz etkiledi. Alman ekonomisinin içinde bulunduğu krizden en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomotiv sektörü temsilcileri, ülkedeki seçimden sonra daha iyi bir ekonomik tablo oluşmasını beklediklerini açıklamıştı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mercedes-Benz 2024 Karı Yüzde 28 Düştü - Son Dakika

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