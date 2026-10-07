Mercedes-Benz'in satışı 3. çeyrekte yüzde 6 düştü, elektrikli araçta rekor kırdı - Son Dakika
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Mercedes-Benz'in satışı 3. çeyrekte yüzde 6 düştü, elektrikli araçta rekor kırdı

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Mercedes-Benz'in üçüncü çeyrek toplam satışları, Çin'deki zorlu koşullar nedeniyle yüzde 6 azalarak 491 bin 600'e geriledi. Bataryalı elektrikli araç satışları yüzde 61 artışla 68 bin 400 adetle çeyrek rekoru kırarken, Çin'deki satışlar yüzde 31 geriledi.

Alman otomotiv grubu Mercedes-Benz'in toplam araç satışları, yılın üçüncü çeyreğinde Çin pazarındaki zorlu koşulların etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 491 bin 600'e geriledi.

Mercedes-Benz Group, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin küresel araç satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, grubun ana markası Mercedes-Benz Cars (binek otomobil) departmanının satışları, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 düşüşle 407 bin 200 adede indi.

Şirketin hafif ticari araç (van) satışları ise aynı dönemde yüzde 6 artarak 84 bin 400 olarak gerçekleşti.

Böylece şirketin üçüncü çeyrekte araç satışları yüzde 6 azalışla 491 bin 600'e düştü.

Elektrikli araçlarda tarihi rekor kırıldı

Alman lüks otomobil üreticisinin bataryalı elektrikli araç satışları, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 68 bin 400 adetle şirket tarihinin çeyrek dönem rekorunu kırdı.

Dünya genelinde üçüncü çeyrekte satılan Mercedes-Benz araçlarının dörtte biri tamamen elektrikli (BEV) veya şarj edilebilir hibrit (PHEV) modellerden oluştu.

Çin'de sert düşüş, Batı pazarlarında büyüme

Mercedes-Benz'in en büyük pazarı konumundaki Çin'deki satışları, yoğun rekabet ve zorlu piyasa şartları nedeniyle üçüncü çeyrekte yüzde 31 azalarak 87 binin altına geriledi.

Çin'deki bu kayba karşın markanın satışları Avrupa'da yüzde 5 artışla 168 bin 700'e, Kuzey Amerika'da ise yüzde 4 artışla 83 bin 200'e ulaştı. ABD pazarındaki binek araç satışları ise üçüncü çeyrekte yüzde 6 büyüme kaydetti.

Şirket, Avrupa pazarında yeni nesil elektrikli GLC, CLA, GLB ve GLA modellerine yönelik talebin çok güçlü olduğunu ve bu modellerin yılın geri kalanı için tamamen tükendiğini, siparişlerin 2027 yılına kadar uzandığını bildirdi.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiOtomobilEkonomiSon Dakika

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