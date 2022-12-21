Gözler 2022'nin son faiz kararına çevrildi! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2022 yılının son faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaların merakla beklediği karar saat 14.00'te açıklanacak.

SON 4 AYDA 500 BAZ PUANLIK İNDİRİM

Merkez Bankası, ağustos ve eylül ayında 100'er baz puan, ekim ve kasım ayında ise 150'şer baz puanlık indirime gitmişti. Böylece son 4 ayda 500 baz puanlık indirim yapıldı. Politika faizi yüzde 9'a çekilirken, gözler şimdi alınacak yeni faiz kararında.

EKONOMİSTLER DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYOR

Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

TCMB ANKETİ

Merkez Bankası, aralık ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9 olarak gerçekleşti.

AA ANKETİ

AA Finans'ın, 22 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 18 kurumun katılımıyla hazırladığı ankette medyan beklenti politika faizinin yüzde 9 seviyesinde sabit bırakılması yönünde gerçekleşti. Ankete katılan kurumların hiçbiri bu toplantıda faiz değişikliğine gidilmesini beklemiyor.