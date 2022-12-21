Gözler 2022'nin son faiz kararına çevrildi! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Gözler 2022'nin son faiz kararına çevrildi! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti

21.12.2022 23:17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılının son faiz kararını açıklayacak. Verilecek karar merakla beklenirken ekonomistlerin katıldığı anketlere göre faizin yüzde 9'da sabit kalması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2022 yılının son faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasaların merakla beklediği karar saat 14.00'te açıklanacak.

SON 4 AYDA 500 BAZ PUANLIK İNDİRİM

Merkez Bankası, ağustos ve eylül ayında 100'er baz puan, ekim ve kasım ayında ise 150'şer baz puanlık indirime gitmişti. Böylece son 4 ayda 500 baz puanlık indirim yapıldı. Politika faizi yüzde 9'a çekilirken, gözler şimdi alınacak yeni faiz kararında.

EKONOMİSTLER DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYOR

Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

TCMB ANKETİ

Merkez Bankası, aralık ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9 olarak gerçekleşti.

AA ANKETİ

AA Finans'ın, 22 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 18 kurumun katılımıyla hazırladığı ankette medyan beklenti politika faizinin yüzde 9 seviyesinde sabit bırakılması yönünde gerçekleşti. Ankete katılan kurumların hiçbiri bu toplantıda faiz değişikliğine gidilmesini beklemiyor.

YORUMLAR
500
Asya borsaları geriledi Asya borsaları geriledi Japonya Merkez Bankası politika faizini değiştirmezken, getiri eğrisi hedef bandını genişletti Japonya Merkez Bankası politika faizini değiştirmezken, getiri eğrisi hedef bandını genişletti

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gözler 2022'nin son faiz kararına çevrildi! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti - Son Dakika


Son Dakika
23:16 Gözler 2022'nin son faiz kararına çevrildi! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti
22:54 Beşiktaş kabustan uyandı! Cenk Tosun önderliğinde Şanlıurfaspor'u saf dışı bıraktı
22:13 Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da! 200 milyon euroluk teklif iddiası vardı
21:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Bilgin asgari ücret zammını görüşmek için bir araya geldi
21:41 Kocaeli'de korkunç olay! 15 yaşındaki kız çocuğunun cesedi köprü altında bulundu
21:41 Beşiktaş, Şanlıurfaspor maçının ilk yarısında dağıldı! Fatura Dele Alli'ye çıktı
20:54 Karadeniz derbisini kazanan Trabzonspor son 16 biletini kaptı
20:54 Almanya'da bir markette çekilen görüntü sosyal medyayı salladı! 21 yıldır zam gelmeyen ürün bile var
20:29 İstanbul'a yerleşen Roman Abramovich'in Türkiye'den kulüp alacağı öne sürüldü
19:29 TBMM harekete geçti! Çocuklara yönelik istismarın önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2022 23:19:51. #1.13#
SON DAKİKA: Gözler 2022'nin son faiz kararına çevrildi! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement