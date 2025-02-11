Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Denizli\'de İş Dünyası Temsilcileriyle Buluştu

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Denizli'de düzenlenen TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Denizlili İş İnsanlarıyla TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısını gerçekleştirmek amacıyla Denizli'ye geldi. Başkan Dr. Karahan, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkuna makamında yaptığı ziyaret etti. Ziyaretin ardından TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısına gerçekleştirmek için Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezinde iş insanlarıyla buluştu.

Programa Başkan Karahan'ın yanı sıra Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, kurum müdürleri ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

"Denizli tükettiğinden fazlasını üreten bir şehir"

Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ı ve heyetini Denizli'de ağırlıyor olmaktan onur mutluluk duyduğunu belirten Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun yaptığı konuşmada, "Denizli üreten bir şehir hatta tükettiğinden fazlasını üreten bir şehir. Denizlili iş dünyasının geçen yıl yaklaşık 4 buçuk milyar dolar ihraçtı oldu. Denizli ürettiğini aynı zamanda ihracat eden ve bu anlamda ciddi potansiyeli olan bir şehir. Bundan sonraki süreçte de buradaki iş dünyasını temsilcilerinin gayretleriyle hep birlikte Denizli'mizde üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Enflasyonu ancak ve ancak üreterek düşürebiliriz"

Üretken bir Türkiye ile enflasyona karşı mücadele edileceğini belirten AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ise "Bu ülke kalkınacaksa, ülkemizi büyüteceksek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır devletler seviyesine gelemesin hedefliyorsak bunu ancak ve ancak daha fazla üreterek, daha fazla ihracat yaparak başarabiliriz. Bunu da sadece ve sadece özel sektörle yapacağız. Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında sektörlerin oluşması için kurulan kuruluşlar vardı. Devlet öncü olarak bazı fabrikalar kurarak sektöre öncü olmak zorundaydı. Şimdi Devlet öncü oldu sektörleri oluşturdu şimdi bu üretimlere özel sektörler devraldı devam ediyor. Bundan sonrada sonra da özel sektörde olacak. Büyümeyi de şimdiye kadar olduğu gibi yine özel sektörle devam edeceğiz. Merkez bankamızın almış olduğu ekonomik tedbirlerle, sıkı para politikalarını sonuna kadar destekliyoruz. Enflasyonla ilgili ilk çekilen setten sonra enflasyonla mücadele edecek, enflasyonun kökünü kazıyacak şey üretimi artırmaktır. Üretimi artırmak için bir seferberlik başladı ve durmadan devam edecek. Enflasyonla topyekün mücadele edeceğiz. Küresel ekonomik dengelerde yaşanan değişimlere karşı ülkemizi en iyi şekilde hazırlayacağız" dedi. - DENİZLİ