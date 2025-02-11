Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Denizli'de İş Dünyası Temsilcileriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Denizli'de İş Dünyası Temsilcileriyle Buluştu

Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Denizli\'de İş Dünyası Temsilcileriyle Buluştu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Denizli'de düzenlenen Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı'nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda Denizli'nin üretkenliğinden ve ihracat potansiyelinden konuşuldu.

11.02.2025 17:59  Güncelleme: 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Denizli'de düzenlenen TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Denizlili İş İnsanlarıyla TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısını gerçekleştirmek amacıyla Denizli'ye geldi. Başkan Dr. Karahan, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkuna makamında yaptığı ziyaret etti. Ziyaretin ardından TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısına gerçekleştirmek için Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezinde iş insanlarıyla buluştu.

Programa Başkan Karahan'ın yanı sıra Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, kurum müdürleri ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

"Denizli tükettiğinden fazlasını üreten bir şehir"

Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ı ve heyetini Denizli'de ağırlıyor olmaktan onur mutluluk duyduğunu belirten Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun yaptığı konuşmada, "Denizli üreten bir şehir hatta tükettiğinden fazlasını üreten bir şehir. Denizlili iş dünyasının geçen yıl yaklaşık 4 buçuk milyar dolar ihraçtı oldu. Denizli ürettiğini aynı zamanda ihracat eden ve bu anlamda ciddi potansiyeli olan bir şehir. Bundan sonraki süreçte de buradaki iş dünyasını temsilcilerinin gayretleriyle hep birlikte Denizli'mizde üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Enflasyonu ancak ve ancak üreterek düşürebiliriz"

Üretken bir Türkiye ile enflasyona karşı mücadele edileceğini belirten AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ise "Bu ülke kalkınacaksa, ülkemizi büyüteceksek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır devletler seviyesine gelemesin hedefliyorsak bunu ancak ve ancak daha fazla üreterek, daha fazla ihracat yaparak başarabiliriz. Bunu da sadece ve sadece özel sektörle yapacağız. Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında sektörlerin oluşması için kurulan kuruluşlar vardı. Devlet öncü olarak bazı fabrikalar kurarak sektöre öncü olmak zorundaydı. Şimdi Devlet öncü oldu sektörleri oluşturdu şimdi bu üretimlere özel sektörler devraldı devam ediyor. Bundan sonrada sonra da özel sektörde olacak. Büyümeyi de şimdiye kadar olduğu gibi yine özel sektörle devam edeceğiz. Merkez bankamızın almış olduğu ekonomik tedbirlerle, sıkı para politikalarını sonuna kadar destekliyoruz. Enflasyonla ilgili ilk çekilen setten sonra enflasyonla mücadele edecek, enflasyonun kökünü kazıyacak şey üretimi artırmaktır. Üretimi artırmak için bir seferberlik başladı ve durmadan devam edecek. Enflasyonla topyekün mücadele edeceğiz. Küresel ekonomik dengelerde yaşanan değişimlere karşı ülkemizi en iyi şekilde hazırlayacağız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Fatih Karahan, İş Dünyası, Politika, Türkiye, İhracat, Ekonomi, denizli, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Denizli'de İş Dünyası Temsilcileriyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:48 Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
17:56 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi
17:52 Trump’tan gazı alıp el yükselttiler İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan “Gazze’yi ilhak“ tehdidi Trump'tan gazı alıp el yükselttiler! İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "Gazze'yi ilhak" tehdidi
17:12 Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 21:11:13. #1.12#
SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Denizli'de İş Dünyası Temsilcileriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.