Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kira sınırlamasının kalkması ve doğalgaz zammının enflasyon hedefini etkileyip etkilemeyeceği konusunda açıklamalarda bulundu. Karahan, beklenmedik bir durum olmadığını belirterek kurumlar arası eş güdümün üst düzeyde olduğunu ifade etti.

08.08.2024 12:02
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: (Kira sınırlamasının kalkması, doğalgaz zammı enflasyon hedefini gerçekçi oluyor mu?) Burada görüşümüzü değiştirecek şey şu olur, bizim beklediğimizin çok üstünde bir gerçekleşme olur. O zaman bakarız ki bu bizim tahminimizin üzerinde orta noktayı veya üst bandı değiştirmemiz gerekir. Bu dönemde gerçekten kurumlar arası eş güdüm üst düzeyde. Enerji fiyatlarında yapılan düzenleme ve diğer konular ile ilgili adımlar patikamızın içerisinde bulunuyor. Dolayısıyla bizim için sürpriz olan bir durum yok.

Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Fatih Karahan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon açıklaması - Son Dakika

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