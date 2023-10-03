Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır - Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır

Son Güncelleme: 03.10.2023 18:51

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 500 liralık banknot çıkacağı ve paradan altı sıfır atılacağına ilişkin iddialara yanıt verdi. Erkan, ''Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erkan bir süredir devam eden 500 TL'lik banknot tartışmalarına ilişkin, "Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır" dedi.

KKM AÇIKLAMASI

Öte yandan Erkan, KKM'nin ilk 6 ayda bağlayıcı olmayacak şekilde yaklaşık 90 milyar lira olduğunu da söyledi. Erkan ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ise 60 milyar lira olduğunu dile getirdi.

"BU ÇOK İYİ BİR GELİŞME"

Erkan, kur korumalı hesaplara ilişkin, "Son dört haftada aylık enflasyonda düşüşlerin olduğunu görmekteyiz. Güven ve istikrar ortamını ekonomik ekip olarak karşıladıkça da KKM'de gerileme varken rezervlerde artış TL mevduata geçiş daha da fazla bir şekilde. Aynı şekilde yabancı para döviz mevduatlarında düşüş var. Bu çok iyi bir gelişme. Bunun devamı için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. KKM çıkışı da zaman içinde sakin kararlı bir şekilde rezervler güçlendikçe, TL enstrümanları geliştirdikçe dengeli bir şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.

"KREDİ KARTI KULLANIMI AZALIYOR"

Kredi kartlarına ilişkin Erkan, "İhtiyaç kredisi ve nakit kredi arasındaki fark kapandı, kredi kartı kullanımı azalıyor. KKM bakiyesi gerilerken rezervlerde de artış sağlanması, KKM'den ve döviz mevduattan TL'ye geçiş stratejisinin başarıyla ilerlediğine ve TL'ye arzu edilen sağlıklı geçişin başladığına işaret etmektedir" dedi.

Kaynak: İHA

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır - Son Dakika
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