Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBB yönetim kurulu ile bir araya geldi! Dikkat çeken TL mesajı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2024 - 2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanması üzerine 8 Eylül 2023 tarihinde bir araya geldi. Görüşmede Erkan, bankaların varlık ve yükümlülüklerinde TL cinsi varlıkları artırmasını istedi.

SEKTÖRDEKİ BEKLENTİLER GÖRÜŞÜLDÜ

Bankalar birliğinden yapılan toplantıya ilişkin bilgilendirmede OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde Türk Lirası'nın ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşüldüğü, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini belirttiği bildirildi.

HAFİZE GAYE ERKAN'DAN TL VURGUSU

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurguladığı ifade edildi.

GÖRÜŞ BİRLİĞİ TARAFLARI MEMNUN ETTİ

TCMB Başkanı Erkan ve TBB Başkanı Çakar'ın, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün görüş birliğinde olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ettikleri belirtildi.