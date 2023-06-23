Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul Finans Merkezi'nde banka yöneticileriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul Finans Merkezi'nde banka yöneticileriyle buluştu

Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul Finans Merkezi'nde banka yöneticileriyle buluştu

23.06.2023 17:35

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul Finans Merkezi'nde banka yöneticileriyle bir araya gelerek bankacılık sektörünün sorunlarını masaya yatırdı. Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinledi. Ayrıca, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün 27 ayın sonrasında ilk kez faiz artışına gitti ve politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çekti.

Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantı saat 16.00 sıralarında başladı. Bankacılık sektörünün yaşadığı sıkıntıların görüşüleceği toplantıda Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinledi.

ERKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır. Bunu istikrarlı, kararlı bir şekilde, hedefe yönelik bir şekilde yapacağından eminim. Fiyat istikrarı finansal istikrar için çok önemli. Finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz." dedi.

27 AY SONRA İK KEZ FAİZ ARTIRMIŞTI

Merkez Bankası Başkanlığı'nda görev değişiminin ardından ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün 27 ayın sonrasında ilk kez faiz artırdı. Merkez Bankası, politika faizini, 6,5 puan artışla yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çekmişti.

ŞİMŞEK DE BANKA YÖNETİCİLERİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

16 Haziran'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, banka yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantının ardından açıklamada bulunan Şimşek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu dönemde, yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemi ile de, finans sektörü ile de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz."

YORUMLAR
500
Faiz kararı sonrası kritik görüşme! Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul'da banka yöneticileriyle görüşecek Faiz kararı sonrası kritik görüşme! Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul'da banka yöneticileriyle görüşecek

Hafize Gaye Erkan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul Finans Merkezi'nde banka yöneticileriyle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul Finans Merkezi'nde banka yöneticileriyle buluştu
17:23 MB Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul Finans Merkezi'nde banka yöneticileriyle bir araya geldi
16:54 Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tavsiyeler! Arda'yı takımda tut
16:49 Arda Güler'i takımda tutmasını istedi! Aziz Yıldırım, Ali Koç'a başarıyı getirecek formülü verdi
16:42 Yunanistan'da İngiliz turist şezlongta tecavüze uğradı, saldırganlar müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:38 Gözü dönen iki göçmen, 18 yaşındaki turist kızı şezlonga bağlayıp tecavüz etti
16:40 3. kez lenf kanseriyle mücadele eden sanatçı Özkan Uğur, entübe edildi
16:36 3. kez lenf kanseriyle mücadele eden Özkan Uğur, entübe edildi
16:28 Aziz Yıldırım, Ali Koç'u TFF Başkanı Büyükekşi ile olan yakınlığı için eleştirdi
16:24 Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a yaylım ateşi: FETÖ'cü diyorsun, iki gün sonra koluna giriyorsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 17:44:15. #1.11#
SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul Finans Merkezi'nde banka yöneticileriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement