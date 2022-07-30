Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan döviz alan şirketlere mesaj: Bir kısmını bozsunlar, kur başka bir yere gelir - Son Dakika
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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan döviz alan şirketlere mesaj: Bir kısmını bozsunlar, kur başka bir yere gelir

30.07.2022 10:06

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısındaki konuşmasında döviz alan şirketlere değinen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Başkanımdan da rica ediyorum, lütfen açıklayın. Bu dövizleri bozsunlar. Bir kısmını da bozsalar kur başka bir yere gelir" şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısındaki konuşmasında döviz alan şirketlere değinen bir açıklama yaptı.

"LÜTFEN AÇIKLAYIN, BU DÖVİZLERİ BOZSUNLAR"

Kavcıoğlu, açıklamasında savaşın çıkışından sonra altı ay içinde kurumsal firmaların aldığı dövizin bozdurulmasının kuru farklı yere getireceğini belirterek İSO başkanından bu firmaları açıklamasını rica etti. Kavcıoğlu'nun, "Bakın sadece 24 Şubat'tan haziran ayına kadar bankalarda ucuz kredi kullanan kurumsal firmaları söylüyorum, sadece 55 milyar dolar döviz aldılar. Başkanımdan da rica ediyorum, lütfen açıklayın. Bu dövizleri bozsunlar. Bir kısmını da bozsalar kur yarın başka bir yere gelir" sözleri dikkat çekti.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan İSO başkanına çağrı: Aldıkları dövizlerin bir kısmını bozsunlar, kur başka bir yere gelir

"BANKALARDAN UCUZ KREDİ KULLANIP DÖVİZ ALMANIN ÖNÜNE GEÇMELİ"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) şirketlerin TL cinsi kredi kullanımına döviz varlığı sınırı getirme adımına da değinen Kavcıoğlu, şöyle devam etti: "Hesabında 100 milyon dolar varken, 50 milyon dolar daha alıp hesabına koyanlara krediyi vermeyeceğiz. ISO'dan bütün her yere ilan ediyorum. O yüzde 10'un anlamı da bu. Biz kimsenin döviz almasına karışmıyoruz. Yüzde 10'un anlamı dediğim gibi hesabında çok fazla döviz varken yani riskini karşılayacak döviz varken yüzde 10'unu oraya tekabul ediyor. Hâlâ bankalardan ucuz kredi kullanıp döviz almanın önüne geçmektir. Buna başkanın, buradaki odadaki yöneticilerin engel olması lazım."

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Şahap Kavcıoğlu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan döviz alan şirketlere mesaj: Bir kısmını bozsunlar, kur başka bir yere gelir - Son Dakika


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