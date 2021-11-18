Üye Girişi
Merkez Bankası başkanları değişiyor ama TL'deki değer kaybı durdurulamıyor: Halef ile selefin oranı aynı 50,8 - Son Dakika

Merkez Bankası başkanları değişiyor ama TL'deki değer kaybı durdurulamıyor: Halef ile selefin oranı aynı 50,8

18.11.2021 12:19

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu döneminde TL'de yaşanan değer kaybı oranı, eski başkan Murat Uysal dönemini yakaladı. Uysal döneminde TL yüzde 50,8 oranında değer kaybederken, Kavcıoğlu döneminde de bu oran yüzde 50,8'e ulaştı. TL değer kaybında en yakın rakibi Arjantin pesosunu ikiye katladı.

Türkiye bir kez daha kur krizi yaşıyor. Türk lirası yabancı para birimleri karşısında hızla değer kaybediyor. Yüzde 20'ye yaklaşan resmi enflasyona rağmen politika faizini son iki ayda 300 baz puan indirerek yüzde 16'ya çeken Merkez Bankası'nın (TCMB) indirimlere devam edeceği beklentisi, kur artışında birinci faktör olarak öne çıkıyor. Küresel koşullar, yüksek enerji fiyatları ve dünya genelinde merkez bankalarının sıkılaşma döngüsüne girmiş olması da TL'yi olumsuz etkiliyor. Eylül başında 8,27 olan dolar/TL'de dün gece 10,96'lık yeni zirve görüldü.

UYSAL DÖNEMİNDE KUR YÜZDE 50 ARTMIŞTI

Bir önceki kur krizinde Kasım 2020'de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimi değişmiş ve faizler sert şekilde artırılmıştı. 6 Temmuz 2019'da TCMB Başkanlığı'na atanan Murat Uysal, 6 Kasım gecesi Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınmış, ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da istifa etmişti. 6 Temmuz 2019'da 5,61 olan dolar/TL kuru, 6 Kasım 2020'de 8,46'ya ulaşmış ve Uysal döneminde dolar kurundaki artış oranı yüzde 50,8 olmuştu. Uysal döneminde ayrıca, TCMB'nin döviz rezervleri örtülü bir şekilde satılmış ve bankanın kendine ait döviz rezervleri ilk kez eksiye gerilemişti.

KAVCIOĞLU DA YÜZDE 50 KAYBI YAKALADI

Ağustos 2018'de olduğu gibi Kasım 2020'deki kur krizinde de politika değişikliğine gidilmiş ve Uysal'ın yerine gelen Naci Ağbal döneminde faizlerdeki sert artışla birlikte yabancı sıcak para girişi ve TL'de değerlenme görülmüştü. Ancak Ağbal dönemi sadece 4 ay sürdü ve 20 Mart 2021'de göreve Şahap Kavcıoğlu atandı.

Kavcıoğlu atandığında dolar kuru 7,28 seviyesindeydi. Atama kararının ardından ilk günde kur yüzde 10'un üzerinde artsa da sonrasında "enflasyonun üzerinde faiz" sözü ile piyasaların tansiyonu düşürülmüşü. Eylül başında ise işler tersine döndü. Enflasyon yüzde 20'ye giderken TCMB faiz indirimlerine başladı ve küresel rüzgarın da tersten esmesiyle dolar/TL'de sert artış görüldü. Eylül başında 8,27 olan kur, dün 10,98'e kadar yükseldi ve Kavcıoğlu'nun 8 aylık görev döneminde kurdaki artış oranı yüzde 50,8'i buldu.

ARJANTİN'İ İKİYE KATLADI

Türk lirasının sene başından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 31 olurken, gelişen ülke para birimleri arasında değer kaybında TL ilk sırada yer aldı. İkinci sıradaki Arjantin pesosunda bu dönemde kayıp yüzde 16,7 olurken, TL'deki değer kaybı, pesodaki kaybın neredeyse iki katına ulaştı.

Merkez Bankası başkanları değişiyor ama TL'deki değer kaybı durdurulamıyor: Halef ile selefin oranı aynı 50,8

Merkez Bankası, Türk Lirası, Arjantin, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası başkanları değişiyor ama TL'deki değer kaybı durdurulamıyor: Halef ile selefin oranı aynı 50,8 - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi itirazını reddetti 12:21 Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi itirazını reddetti Ebru Şallı'nın eşinin hapis cezası aldığı iddiası: Avukatları kararın kesinleşmediğini açıkladı 12:17 Ebru Şallı'nın eşinin hapis cezası aldığı iddiası: Avukatları kararın kesinleşmediğini açıkladı Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Hakkındaki hikaye çok ürkütücü 12:05 Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Hakkındaki hikaye çok ürkütücü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor 11:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi 11:10 Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü 11:02 PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü
Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti 11:00 Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti Erdoğan'ın 10:42 Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil

Son Dakika Haberleri
12:22 Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı
12:20 Halk otobüsünün durakta bekleyen otobüse çarpması sonucu 13 kişi yaralandı
12:19 Merkez Bankası başkanları değişiyor ama TL'deki değer kaybı durdurulamıyor: Halef ile selefin oranı aynı 50,8
12:16 Ebru Şallı'nın eşinin hapis cezası aldığı iddiası: Avukatları kararın kesinleşmediğini açıkladı
12:09 Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti
11:47 İktidar partisinde 'Erdoğan sonrası' senaryoları
11:39 Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı
11:31 Bakanlıktan döviz alım satımındaki düzenlemeye ilişkin açıklama: Piyasaya müdahale söz konusu değil
11:27 Otomotiv devinin mini aracı Türkiye'de satışa çıkıyor: 20 bin TL
11:27 Yeni projelere yelken açan Kerem Bürsin: Hande ile ilişkimizin tadını çıkarıyoruz
Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı         
12:22
Halk otobüsünün durakta bekleyen otobüse çarpması sonucu 13 kişi yaralandı Halk otobüsünün durakta bekleyen otobüse çarpması sonucu 13 kişi yaralandı         
12:20
Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti         
12:10
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı         
11:40
Terim'den yeni taktik! Diagne ve Halil'i birlikte sahaya sürecek Terim'den yeni taktik! Diagne ve Halil'i birlikte sahaya sürecek         
11:19
Çatıdan atlayan adamı, polis işte böyle kurtardı Çatıdan atlayan adamı, polis işte böyle kurtardı         
11:08
Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın         
11:02
İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti         
10:42
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem         
09:51
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
07:15
Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz         
01:16
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanlar ölmeden önce en son ne söylüyor? İnsanlar ölmeden önce en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 12:30:33. #1.11#
SON DAKİKA: Merkez Bankası başkanları değişiyor ama TL'deki değer kaybı durdurulamıyor: Halef ile selefin oranı aynı 50,8 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement