Merkez bugün kararını açıklayacak! Ekonomistler faizin 500 baz puan artacağını tahmin ediyor - Son Dakika

Merkez bugün kararını açıklayacak! Ekonomistler faizin 500 baz puan artacağını tahmin ediyor

Son Güncelleme: 21.09.2023 07:34

Merkez Bankası bugün saat 14.00'te düzenleyeceği Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda yeni faiz kararını duyuracak. Ekonomistler politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün saat 14.00'te Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.Banka son 3 toplantıda faiz oranını 16,5 puan artırıp yüzde 25'e çıkarttı. Ekonomistler bugün de faizin 500 baz puan artışıyla yüzde 30 olacağını düşünüyor.

ÖNGÖRÜLERİ AYNI YÖNDE

TCMB'nin enflasyonla mücadele kapsamında enflasyonun ana eğilimini geriletmek için sıkı para politikasına devam etmesi bekleniyor. Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash TCMB'nin politika faizinde 500 baz puanlık artırıma gideceği öngörüsünde bulundu. Bu arada TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor.

GEÇEN AY 750 BAZ PUAN ARTTI

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 750 baz puan artırılarak yüzde 17,50'den yüzde 25'e yükseltilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez bugün kararını açıklayacak! Ekonomistler faizin 500 baz puan artacağını tahmin ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez bugün kararını açıklayacak! Ekonomistler faizin 500 baz puan artacağını tahmin ediyor - Son Dakika
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