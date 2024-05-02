8 yıl aradan sonra bir ilk! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün görüşecek - Son Dakika
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Politika

8 yıl aradan sonra bir ilk! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün görüşecek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bayram tebriği telefonu ile başlayan görüşme süreci bugün ikilinin bir araya gelmesiyle sonuçlanacak. Özgür Özel'in gündeminde yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılması, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, ve atama bekleyen öğretmenler olacak. Bu görüşme, 2016'dan sonra AK Parti ve CHP genel başkanlarının ilk kez bir araya geleceği bir görüşme olacak.

02.05.2024 08:12
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bayram tebriği telefonu ile başlayan görüşme süreci bugün ikilinin bir araya gelmesiyle sonuçlanacak. Özgür Özel'in gündeminde yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılması, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, ve atama bekleyen öğretmenler olacak. Bu görüşme, 2016'dan sonra AK Parti ve CHP genel başkanlarının ilk kez bir araya geleceği bir görüşme olacak.

Siyasette gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine çevrildi. Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'ncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede taraflar bir araya gelme kararı aldı.

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MASADA YENİ ANAYASA ÇALIŞMASI VAR

AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da gerçekleşecek görüşmede öncelikli gündem maddesi yeni anayasa olacak. Erdoğan, Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "CHP'nin de değişime destek verebileceği inancındayım" ifadelerini kullanarak bunun sinyalini vermişti.

Özgür Özel'in diğer gündem maddeleri arasında ise borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılması olacak. Belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, ve atama bekleyen öğretmenler de öne çıkan başlıklar arasında yer alacak.

ÖZGÜR ÖZEL'İN FİLİSTİN'E YAPACACAĞI ZİYARET

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları ile kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılan adımların da değerlendirilmesi öngörülüyor. Özgür Özel'in görüşmede, Filistin için liderlere yazdığı mektup ile önümüzdeki günlerde Filistin'e yapacağı ziyareti de anlatması bekleniyor.

ÖZEL'DEN GÖRÜŞME ÖNCESİ ESKİ GENEL BAŞKANLARA TELEFON

Kritik görüşme öncesi eski CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefonda görüşen Özel, Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin görüş ve önerilerini aldı. Görüşme 8 yıl sonra bir ilk niteliği taşıyor. AK Parti ve CHP genel başkanları 2016'dan sonra ilk kez bir araya gelmiş olacak.

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Son Dakika Politika 8 yıl aradan sonra bir ilk! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İlker Güner: Değişimi onaylayanlar değişime kendinden başlar. Bunlar ılıman iklime geçiş için gerekli adımlar, umuyoruz ki sn Erdoğan'ın da dediği gibi sn özel gerekli desteği verir ve gereken desteği alır. Kaos ortamından uzak daha huzurlu günler görebiliriz. 0 0 Yanıtla

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