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Merkez Bankası: Enerji ve gıda gruplarında enflasyon arttı - Son Dakika
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Merkez Bankası: Enerji ve gıda gruplarında enflasyon arttı

Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirmesine göre, yıllık enflasyon temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükselirken, enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin oldu. Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 2,93 oranında arttı ve yıllık enflasyon 2,79 puan yükseldi. Gıda grubundaki yüksek artışlar aylık tüketici enflasyonunun yaklaşık yarısından sorumlu oldu. Üretici fiyatları ise enerji grubu kaynaklı olarak yavaşladı.

04.01.2024 - 11:09,  Güncelleme: 11:12
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Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirmesinde yıllık enflasyon temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükselirken, enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin olduğu bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı.

Raporda, tüketici fiyatlarının Aralık ayında yüzde 2,93 oranında artmasıyla yıllık enflasyonun 2,79 puan yükseldiği ve 2023 yılını yüzde 64,77 ile son Enflasyon Raporu'nda sunulan tahminin orta noktasının altında tamamladığı ifade edildi. Rapora göre, yıllık enflasyon temel mal ve hizmet gruplarında sınırlı yükselirken, enerji ve gıda gruplarındaki artış daha belirgin oldu. Bedelsiz doğal gaz kullanım sınırının aşılmasının aylık tüketici enflasyonuna etkisi 0,29 puan olurken, akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen düşüş enerji grubu fiyat artışını sınırladı.

Sebze ve kırmızı et fiyatlarında gözlenen yüksek artışların belirgin etkisiyle, aylık tüketici enflasyonunun yaklaşık yarısı gıda grubundan geldi. Temel mal grubu aylık fiyat artışı bir önceki aya kıyasla bir miktar güçlenirken, beyaz eşya fiyatları dayanıklı mal alt grubunu, ilaç fiyatları ise diğer temel mal alt grubunu sürükleyen kalemler oldu.

Beklenen ücret artışlarının, dayanıklı mal fiyatlarında gözlenen yükselişte etkili olduğu değerlendirildi. Hizmet grubunda ise aylık fiyat artışı yavaşladı. Aylık kira enflasyonundaki zayıflama eğilimi devam ederken, akaryakıt fiyatlarındaki gelişmelerle uyumlu olarak ulaştırma hizmetleri fiyatları geriledi.

Aralık ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji grubu kaynaklı olarak yavaşlarken yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yükseldi. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları B ve C göstergelerinde sınırlı bir şekilde yükselirken, göstergelerin yıllık enflasyonları artış kaydetti.

Enflasyonun ana eğilimi, tüm göstergelerle birlikte değerlendirildiğinde, bir önceki aya kıyasla görece yatay bir seyir izleyerek, Enflasyon Raporu'nda öngörülenden daha ılımlı bir görünüme işaret etti. - İSTANBUL

Merkez Bankası: Enerji ve gıda gruplarında enflasyon arttı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası: Enerji ve gıda gruplarında enflasyon arttı - Son Dakika


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