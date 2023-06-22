Merkez Bankası faiz artışı sonrası dolar ve altın rekor kırdı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinin ardından yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. 650 baz puanlık artış yapan Merkez, faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkardı. Bu gelişme sonrası dolar ve altın rekor üstüne rekor kırmaya başladı.
Perşembe gününe 23,50 seviyelerinden başlayan dolar, faiz artışı sonrası 1 liradan fazla yükseldi. 25 lira seviyesine doğru giden kur, 24,85 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Dolardaki yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı. Güne 1.460 lira seviyelerinden başlayan altının gram fiyatı, kurdan aldığı destekle 100 liraya yakın yükseliş gösterdi. Gram altında 1.530 lira ile rekor kırdı.
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