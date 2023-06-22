Merkez Bankası faiz artışı sonrası dolar ve altın rekor kırdı - Son Dakika
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Merkez Bankası faiz artışı sonrası dolar ve altın rekor kırdı

22.06.2023 23:17

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinin ardından yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. Faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkaran Merkez Bankası'nın kararı sonrası dolar ve altın rekor üstüne rekor kırdı. Dolar 24,85 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü, gram altın ise 1.530 lira ile rekor kırdı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinin ardından yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. 650 baz puanlık artış yapan Merkez, faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkardı. Bu gelişme sonrası dolar ve altın rekor üstüne rekor kırmaya başladı.

DOLAR TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNDE

Perşembe gününe 23,50 seviyelerinden başlayan dolar, faiz artışı sonrası 1 liradan fazla yükseldi. 25 lira seviyesine doğru giden kur, 24,85 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ALTIN FİYATLARI DA UÇUŞA GEÇTİ

Dolardaki yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı. Güne 1.460 lira seviyelerinden başlayan altının gram fiyatı, kurdan aldığı destekle 100 liraya yakın yükseliş gösterdi. Gram altında 1.530 lira ile rekor kırdı.

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Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası faiz artışı sonrası dolar ve altın rekor kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz artışı sonrası dolar ve altın rekor kırdı - Son Dakika
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