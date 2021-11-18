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Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi - Son Dakika

Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi

18.11.2021 17:34

Merkez Bankası'nın faizi 100 baz puan indirilmesinden sonra dolar da kısa sürede peş peşe rekor kırdı. Bu gelişmelerin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirisinin ardından Akşener de, "Yanlıştaki inadının milletimizin her bir ferdine 1 saatteki maliyeti 3000 lira oldu. Mutlu musun Sayın Erdoğan?" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası eylül ayında politika faizinde 100 baz puanlık indirime gitmişti. Geçen ay ise piyasa beklentisinin üstünde bir indirime giden Merkez, faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürmüştü. Bu ay da indirim serisine devam eden Merkez Bankası, piyasa beklentisi doğrultusunda 100 baz puanlık indirimle faizi yüzde 15'e çekti. Bu gelişmelerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından peş peşe tepki gösterdi.

"MUTLU MUSUN SAYIN ERDOĞAN?"

Akşener, "Yanlıştaki inadının milletimizin her bir ferdine 1 saatteki maliyeti 3000 lira oldu. Mutlu musun Sayın Erdoğan?" paylaşımı yaptı.

Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi

"BU REZİLLİĞE DUR DENMELİ"

Kısa süre sonra yeniden paylaşım yapan Akşener, "Paramızı pul, itibarımızı yerle bir ettin. Bu işte kastın varsa düpedüz ihanettir. Yok eğer beceriksizliğin neticesinde bir gerçeklikse yapılması gereken bellidir: Bir an evvel ülkeyi seçime götürüp bu rezilliğe dur denmelidir." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi

Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi - Son Dakika
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