Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklıyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var

Faiz kararı yarın açıklanıyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var

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Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 17.5'e çekti. Yarın saat 14.00'te açıklanacak faiz kararı ise merakla bekleniyor. Ekonomistler yarın faizin yüzde 20 seviyesinde çıkarılacağı tahmininde birleşmiş durumda.

YÜZDE 20'YE ÇIKACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tamamı yüzde 17,5 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 18 ila yüzde 20,5 bandında yer alıyor. Bloomberg HT'nin anketine katılan 20 kurumun medyan beklentisi, ağustos ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Ağustos ayı anketinde; maksimum beklenti yüzde 20, minimum beklenti ise yüzde 16 oldu.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 20-30 ARASINDA

AA Finans'ın 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi ise 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında; yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.