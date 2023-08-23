Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklıyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var - Son Dakika

Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklıyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var

Son Güncelleme: 23.08.2023 12:01

Politika faizinde bir süredir artışa giden Merkez Bankası, yeni faiz kararını yarın açıklayacak. Artışın devam edeceğini öngören ekonomistler ise faizin yüzde 17.5'ten yüzde 20 seviyesine çıkacağını tahmin ediyor.

Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 17.5'e çekti. Yarın saat 14.00'te açıklanacak faiz kararı ise merakla bekleniyor. Ekonomistler yarın faizin yüzde 20 seviyesinde çıkarılacağı tahmininde birleşmiş durumda.

YÜZDE 20'YE ÇIKACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tamamı yüzde 17,5 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 18 ila yüzde 20,5 bandında yer alıyor. Bloomberg HT'nin anketine katılan 20 kurumun medyan beklentisi, ağustos ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Ağustos ayı anketinde; maksimum beklenti yüzde 20, minimum beklenti ise yüzde 16 oldu.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 20-30 ARASINDA

AA Finans'ın 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi ise 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında; yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Ekonomi

Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklıyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var - Son Dakika


Son Dakika
13:04 Wanda Nara'dan "Icardi'nin Galatasaray sevgisi nereden geliyor?" sorusuna bomba yanıt
12:51 Seda Sayan, bu sefer de "Dekolte Canavarı" işlemi yaptırdı
12:23 Kızamık vakalarının en yaygın olduğu 5 il! Birinci sırada İstanbul var
12:22 Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de koronavirüsün yeni varyantı görülmedi
12:07 Kalenin yeni sahibi Livakovic, İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak para
12:01 Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklıyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var
12:00 İstanbul'da bir otelde silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti
11:45 Biden'ın uyukladığı videoda dikkat çeken detay! Şapkalı adamı Erdoğan'a benzettiler, yorumlar bomba
11:42 Çanakkale'deki yangında ahıldaki hayvanları yangından kurtaran albay herkesi duygulandırdı
11:28 Mekke'de şiddetli yağış nedeniyle sokaklar göle döndü, araçlar sel sularında sürüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2023 13:56:02. #1.11#
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklıyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement