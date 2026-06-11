Merkez Bankası Faiz Kararını Sabit Tuttu

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - TEPAV Merkez Direktörü, ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda faizi yüzde 37'de sabit tuttuğuna işaret ederek, "Banka'nın bekle-gör şeklinde bir stratejiye sırtını dayadığını" söyledi.

Ekonomist Prof. Dr. Yılmaz, ANKA Haber Ajansı'na Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. Yılmaz, Merkez Bankası karar metnine işaret ederek, "Metin para politikası duruşunda bir değişikliğe işaret etmeksizin politika faizini (yüzde 37), gecelik vadede borç verme faizini (yüzde40), gecelik vadede borçlanma faizinin ise (yüzde 35,5) seviyelerinde aynen korumaktadır. Bir anlamda öngörülemezlik ortamında (bunu böyle ifade etmese de) bekle gör şeklinde bir stratejiye sırtını dayamakta" dedi.

Metinde enerji fiyatlarına ilişkin olarak jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle oynaklık ve yüksek seyrin sürdüğü değerlendirmesinin korunduğunu vurgulayan Yılmaz, "İlk çeyrek verilerinin iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın devam ettiğini göstermesi ve öncü göstergelerin iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmesi daha somut bir biçimde ifade edilmiş. Ayrıca, jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin risk değerlendirmesi genişletilmiş; maliyet ve iktisadi faaliyet kanallarına ek olarak beklenti kanalı da özellikle vurgulanmıştır" diye konuştu.

Nisan ayındaki karar metinde yer alan ve yakın dönem gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası "ikincil etkilerine" dikkati içeken ifadenin yeni metinden çıkarıldığını vurgulayan Yılmaz, Merkez Bankası'nın enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerin niteliğine ilişkin değerlendirmeyi daha belirsiz bıraktığını ve risk algısının tonunda kısmi bir yumuşamaya (bir bakıma güvercinimsi) yer verdiğini anlattı.

YÜZDE 5 HEDEF TEPKİSİ

Bu karar metninde de "Merkez Bankası'nin enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştırma taahhüdünü koruduğu" ifadesinin yer aldığını hatırlatan Yılmaz, bu ifadeye tepki gösterdi. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası Kanunu'nun 4. ve 22. maddeleri uyarınca hükümet ile birlikte Para Politikası Kurulu çerçevesinde üç yıllık bir perspektifte yeniden belirlenip belirlenmediğine ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmemektedir. Benzer şekilde, Kanun'un 42. maddesi kapsamında, belirlenen enflasyon hedefine ulaşılamama olasılığının ortaya çıkması halinde Merkez Bankası'nın hükümete bir açık mektup yazarak sapmanın nedenlerini, alınması gereken önlemleri ve yeniden hedefe ulaşılması için öngörülen takvimi kamuoyuyla paylaşması gerekmektedir. Dolayısıyla, yüzde 5'lik orta vadeli hedef söylemi korunurken, bu hedefin hukuki ve kurumsal çerçevesine ilişkin hesap verebilirlik mekanizmalarının nasıl işletileceği konusu yine yanıtsız bırakılmıştır."

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bu yıl 8 toplantı programladı. Dördüncü toplantısını bugün gerçekleştiren Kurul, bir sonraki toplantısını 23 Temmuz'da yapacak.