Merkez Bankası Faiz Oranını Sabit Tutmayı Tercih Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası Faiz Oranını Sabit Tutmayı Tercih Etti

Merkez Bankası Faiz Oranını Sabit Tutmayı Tercih Etti

TCMB, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararını sekizinci kez aldı.

21.11.2024 14:12
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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yüzde 50 olan politika faizini sabit tuttu. Merkez Bankası, nisan ayından bu yana sekizinci kez faizi sabit tutmuş oldu.

TCMB PPK, kasım ayı politika faizini belirlemek üzere toplandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığındaki toplantıda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) yüzde 50 oranında sabit tutuldu. Böylece faiz, nisan ayından bu yana sekizinci kez sabit tutulmuş oldu.

Haziran 2023'ten beri 4 bin 150 baz puanlık faiz artışı yapıldı

Merkez Bankası haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylülde 500, ekim ve kasım aylarında da 500'er, aralık ve ocak aylarında 250'şer olmak üzere 8 toplantıda toplam 3 bin 650 baz puan faiz artırmıştı. 2024 Şubat ayındaki yılın ikinci faiz kararında faizin sabit tutulması ile toplam 3 bin 650 baz puan faiz artış serisi devam etti. Mart ayında faiz 500 baz puan arttırılarak politika faizi yüzde 50'ye çıkarıldı. Nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayında ise politika faizi sabit tutuldu. Merkez Bankası, Haziran 2023'te hükümet kurulduğundan beri 4 bin 150 baz puanlık faiz artışı yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Faiz Oranını Sabit Tutmayı Tercih Etti - Son Dakika

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