Merkez Bankası İhaleleri Açtı

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 700 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin 3 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 6 milyar 409 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 27 Kasım vadeli 700 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 633 milyar 634 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.