Merkez Bankası mayıs ayı faizini açıkladı! Faiz oranı yüzde 8,5'te sabit tutuldu - Son Dakika
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Merkez Bankası mayıs ayı faizini açıkladı! Faiz oranı yüzde 8,5'te sabit tutuldu

25.05.2023 14:16

Merkez Bankası, mayıs ayı politika faiz oranını yüzde 8,5'te düzeyinde sabit tuttu. Kararın öncesinde de ekonomistlerin tamamı, mayıs ayında da politika faizinin değişmeyeceği beklentisinde birleşmişti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını mayıs ayında da yüzde 8.5'te sabit bıraktı.

MART VE NİSANDA DA FAİZE DOKUNULMAMIŞTI

PPK şubat ayında sürpriz sayılacak bir şekilde 50 baz puanlık indirim kararı almasının ardından mart ve nisan toplantılarında da faize dokunmamıştı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ve ocak toplantılarını da pas geçmişti. 2022 Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

KARAR METNİ

PPK tarafından yayımlanan karar metninde yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan verilerin tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşmesine rağmen, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişelerinin sürdüğü, birbirini takip eden banka iflaslarının tetiklediği finansal istikrarı tehdit eden koşulların oluştuğu belirtildi.

EKONOMİSTLER YANILMADI

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını beklentisinde birleşmişti.

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Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası mayıs ayı faizini açıkladı! Faiz oranı yüzde 8,5'te sabit tutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası mayıs ayı faizini açıkladı! Faiz oranı yüzde 8,5'te sabit tutuldu - Son Dakika
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