Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Merkez Bankası'nda üç üst düzey yetkili görevden alındı. Gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alınan isimler oldu. Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Merkez Bankası'nda bayrak değişimine piyasalar hızlı tepki verdi.

DOLAR REKOR TAZELEDİ

Karar öncesi 9,07 seviyelerinde bulunan dolar, kararın yayınlanmasıyla birlikte gece yarısı 9,18'e fırlayarak rekor tazeledi. Dolar yeni günde ise rekor seviyelere yakın seyrediyor. Kur saat 10.50 itibarıyla 9,14'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,62'ten, sterlin ise 12,53'ten işlem görüyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altında da benzer bir durum yaşanıyor. Hızlı bir yükseliş eğilimine giren altının gram fiyatı şu sıralar 527 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 864 lira, 3.521 liradan satılıyor.