Üye Girişi
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı - Son Dakika

Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı

14.10.2021 09:19

Dolar, Merkez Bankası'ndaki görevden alınmalara sert tepki verdi. Karardan önce 9,07'den işlem gören kur, kararla birlikte 9,18'e fırlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Yeni günde de rekor seviyelere yakın seyreden dolar 9,16'dan işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Merkez Bankası'nda üç üst düzey yetkili görevden alındı. Gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alınan isimler oldu. Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Merkez Bankası'nda bayrak değişimine piyasalar hızlı tepki verdi.

DOLAR REKOR TAZELEDİ

Karar öncesi 9,07 seviyelerinde bulunan dolar, kararın yayınlanmasıyla birlikte gece yarısı 9,18'e fırlayarak rekor tazeledi. Dolar yeni günde ise rekor seviyelere yakın seyrediyor. Kur saat 10.50 itibarıyla 9,14'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,62'ten, sterlin ise 12,53'ten işlem görüyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altında da benzer bir durum yaşanıyor. Hızlı bir yükseliş eğilimine giren altının gram fiyatı şu sıralar 527 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 864 lira, 3.521 liradan satılıyor.

GÜNCEL DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı
Dolardaki rekorun ardından dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavcıoğlu'nu kabul etti

Merkez Bankası, cumhurbaşkanı, Gazete, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, 12:18 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi 12:07 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı 12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor 11:47 İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor 11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının 11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı
Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor 11:10 Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti 10:30 Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti

Son Dakika Haberleri
12:19 Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor
12:17 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
12:06 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi
12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor
11:41 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor
11:39 Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi
11:36 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar
Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor         
12:20
Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor         
12:12
Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek         
12:05
Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi         
12:01
Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor         
11:42
Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi         
11:29
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış         
09:37
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 12:32:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement