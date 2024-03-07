Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilecek. Merkez Bankası'nca belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak. Alınan kararla bankaların kredi dağıtması zorlaşmış olacak.

07.03.2024 00:17  Güncelleme: 00:20
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilecek. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemeye göre fazla kredi dağıtan bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri artırıldı. Böylelikle bankaların kredi dağıtması zorlaşacak.

İLAVE SIKILAŞMADA ZORUNLU KARŞILIK ADIMI

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Merkez Bankasınca belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak.

Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı

TCMB DUYURU YAYINLAMIŞTI

TCMB, ilave sıkılaşma adımlarına yönelik duyurusunda, kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtmişti.

KREDİLERE SINIRLAMA GETİRİLMİŞTİ

Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirilmişti.

Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı

TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Merkez Bankası\'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı - Son Dakika

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