Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

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Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltti. TCMB Başkanı Karahan, bu revizyonun herhangi bir gevşeme sinyali taşımadığını ifade etse de yapılan bu yukarı yönlü revize vatandaşların maaşlarda zam beklentisini yükseltti. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan da ''Enflasyonda düşüş olmazsa temmuzda ara zam gündeme gelebilir'' demişti.

08.02.2025 11:52  Güncelleme: 12:04
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Merkez Bankası yılın ilk enflasyon rakamını açıkladı. Merkez Bankası enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti.

"HEDEF GERÇEKÇİ DEĞİLDİ"

Katıldığı programda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomist Murat Kubilay, "Enflasyon hedefinin bu kadar erken güncellenmesine ben de şaşırdım. Hedef gerçekçi değildi. Önce 2024'e dönelim. Hedef 33'tü, 36 oldu, 38 oldu, 44'te kapattık. Bu sefer de 24'e çekti. Gecikmeli ama yerindedir" dedi.

"TÜRKİYE'DE YAPIŞKAN BİR ENFLASYON VAR"

Sözlerinin devamında "Enflasyonla mücadelenino kadar kolay olmadığı görüldü" diyen Kubilay, " Türkiye'de yapışkan bir enflasyon vardır. Türkiye'de enflasyonunun yüzde 20'i açılışı var artık, bu da yerleşti artık" diye konuştu.

VATANDAŞIN ZAM BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yukarı yönlü güncellemesinin ardından vatandaşlarda da maaşlarda zam beklentisi yükseldi.

AKILLARA BAKAN IŞIKHAN'IN SÖZLERİ GELDİ

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda asgari ücrete ara zam tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Enflasyonda düşüsün başladığını göreceğiz. Ancak olur da bir başka durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında gündeme gelebilir" demişti.

Merkez Bankası\'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

Merkez Bankası, Vedat Işıkhan, Ekonomi, Piyasa, Finans, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Necdet Kır:
    zam ayında enflasyonu düşük gösterip asgari ücrete emekliye az zamı az veriyorsunuz zam ayı geçince yine enflasyon yükseliyor her sene aynı olayı yapıyorsunuz .yazık 118 1 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Soğan ekmek yerizzzzzzzz enflasyon yüzde 500 olsun isterse soğğaaaaan ekmek yerizzzzzz 54 6 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    artık akp ne yaparsa yapsın boş yolun sonu görünüyor 40 2 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    denetimler yetersiz olunca istiyen istediği gibi fiyat yazabiliyo te mel gıda ürünlerinde tekel maddesi gibi etiket olursa o zaman istedikleri gibi Fiata satamazlar serbest piyasa ekonomisi bize göre bir sistem değil çünkü art niyetli işletmeci çok kıssa sürede zengin olmak istiyorlar vatandaş kimsenin umrunda değil maalesef... 31 1 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    merkez Bankası başkanı... Tayyip düşür derse düşürür yükselt derse yükseltir isterse yapmasın oraya onu kim getirdi yoksa kendine yer beğensin 28 2 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    abi zam yapmasın ama yeterki bir düzene soksunlar. gelen zam işe yaramıyor eriyip gidiyor enflasyon yine aynı değişen yok. zam yapma amayın ama düzeltin bunu. 21 0 Yanıtla
  • Mutu Reis:
    Maaşlara sürekli zam yaparsan enflasyonda sürekli yükseltecektir 6 15 Yanıtla
  • 541154:
    temmuzda tuik bi ayar çeker rahat olun biz alısdık merak etmeyin 21 0 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    tahmini Tayyip baba yapar merkez nerden bilecek ne haddine merkez bankasinin 6 6 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Cenabı hakkının ve Tayip dedenin takibinde olduğu için inşallahü teala sıkıntı yok panik olmaya gerek yok yaniiiiğğğğğ :) gözlerinden ışın çıkararak halledebilirler buna muktedirler 10 1 Yanıtla
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