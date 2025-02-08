Merkez Bankası\'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

Merkez Bankası yılın ilk enflasyon rakamını açıkladı. Merkez Bankası enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti.
Katıldığı programda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomist Murat Kubilay, "Enflasyon hedefinin bu kadar erken güncellenmesine ben de şaşırdım. Hedef gerçekçi değildi. Önce 2024'e dönelim. Hedef 33'tü, 36 oldu, 38 oldu, 44'te kapattık. Bu sefer de 24'e çekti. Gecikmeli ama yerindedir" dedi.
Sözlerinin devamında "Enflasyonla mücadelenino kadar kolay olmadığı görüldü" diyen Kubilay, " Türkiye'de yapışkan bir enflasyon vardır. Türkiye'de enflasyonunun yüzde 20'i açılışı var artık, bu da yerleşti artık" diye konuştu.
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yukarı yönlü güncellemesinin ardından vatandaşlarda da maaşlarda zam beklentisi yükseldi.
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda asgari ücrete ara zam tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Enflasyonda düşüsün başladığını göreceğiz. Ancak olur da bir başka durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında gündeme gelebilir" demişti.
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