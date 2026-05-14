Merkez Bankası Rezervleri 6 Milyar Dollar Arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Mayıs ile biten haftada 6 milyar 46 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Mayıs ile biten haftada 6 milyar 46 milyon dolar artarak 171 milyar 529 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 3 milyar 964 milyon dolar artarak 56 milyar 600 milyon dolardan 60 milyar 564 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 8 Mayıs haftasında 2 milyar 82 milyon dolar artarak 108 milyar 883 milyon dolardan 110 milyar 965 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL