Merkez Bankası Rezervleri Artış Gösterdi

Ekonomi

Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Ocak ile biten haftada 2 milyar 514 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Ocak ile biten haftada 2 milyar 514 milyon dolar artarak 160 milyar 447 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 838 milyon dolar artarak 92 milyar 588 milyon dolardan 94 milyar 426 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 10 Ocak haftasında 676 milyon dolar artarak 65 milyar 345 milyon dolardan 66 milyar 21 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL