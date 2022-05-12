Merkez Bankası rezervlerinde 794 milyon dolarlık artış - Son Dakika
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Merkez Bankası rezervlerinde 794 milyon dolarlık artış

12.05.2022 15:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir önceki haftaya göre 794 milyon dolar artarak 107 milyar 659 milyon dolara çıktı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 6 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 621 milyon dolar artışla 66 milyar 19 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 29 Nisan'da 65 milyar 398 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 174 milyon dolar artarak 41 milyar 467 milyon dolardan 41 milyar 641 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER 794 MİLYON DOLAR ARTTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 794 milyon dolar artışla 106 milyar 865 milyon dolardan 107 milyar 659 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Merkez Bankası rezervleri 107,7 milyar dolar oldu
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TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervlerinde 794 milyon dolarlık artış - Son Dakika


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