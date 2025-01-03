Merkez Bankası Rezervleri Düştü

Ekonomi

Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Aralık ile biten haftada 1 milyar 137 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Aralık ile biten haftada 1 milyar 137 milyon dolar azalarak, 155 milyar 57 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 650 milyon dolarlık azalışla 92 milyar 388 milyon dolardan 90 milyar 738 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 27 Aralık haftasında 513 milyon dolar artarak 63 milyar 806 milyon dolardan 64 milyar 319 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL