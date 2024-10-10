Merkez Bankası Rezervleri Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası Rezervleri Düşüşte

TCMB rezervleri, 4 Ekim haftasında 1.075 milyar dolar azalarak 156.315 milyar dolara geriledi.

10.10.2024 15:49
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 4 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 75 milyon dolar düşüşle 156 milyar 315 milyon dolara geriledi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 4 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 62 milyon dolar azalışla 92 milyar 762 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 27 Eylül'de 93 milyar 824 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 13 milyon dolar düşüşle 63 milyar 566 milyon dolardan, 63 milyar 553 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 4 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 75 milyon dolar azalarak 157 milyar 390 milyon dolardan, 156 milyar 315 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
06.09.202460.19386.568146.761
13.09.202461.39592.155153.550
20.09.202462.28394.109156.392
27.09.202463.56693.824157.390
04.10.202463.55392.762156.315

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Rezervleri Düşüşte - Son Dakika

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