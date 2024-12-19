Merkez Bankası Rezervleri Zirveye Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası Rezervleri Zirveye Ulaştı

TCMB rezervleri, 13 Aralık haftasında 163,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

19.12.2024 15:51
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar artışla 163 milyar 482 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 13 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 164 milyon dolar artışla 98 milyar 175 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 6 Aralık'ta 95 milyar 11 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 928 milyon dolar artışla 64 milyar 379 milyon dolardan 65 milyar 307 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar artışla 159 milyar 390 milyon dolardan 163 milyar 482 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
29.11.202464.92092.818157.738
06.12.202464.37995.011159.390
13.12.202465.30798.175163.482

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Rezervleri Zirveye Ulaştı - Son Dakika

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