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Merkez Bankası, yarın yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı yapılacak - Son Dakika

Merkez Bankası, yarın yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı yapılacak

01.12.2021 17:37
Merkez Bankası, yarın yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı yapılacak

Döviz kurundaki değişim sonrası bugün öğle saatlerinde doğrudan satım yönünde piyasaya müdahalede bulunan Merkez Bankası'ndan bir hamle daha geliyor. TCMB yetkilileri yarın yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikasına yönelik verilen mesajlar, kurda yaşanan gelişmeler ve döviz piyasasına 2014'ten sonra yapılan ilk müdahale sonrasında oldukça kritik bir yatırımcı toplantısına hazırlanıyor.

YERLİ VE YABANCI YATIRIMCILARLA TOPLANTI

TCMB yetkilileri 2 Aralık tarihinde yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantılar gerçekleştirecek. Yerli yatırımcılarla yapılacak toplantının saat 11.00'de, yabancı yatırımcılarla yapılacak toplantının 16.00'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Çevrimiçi olacak toplantıların 1 saat sürmesi planlanıyor.

SATIM YÖNÜNDE DOĞRUDAN MÜDAHALE

Merkez Bankası, döviz kurundaki aşırı oynaklık sonrası öğle saatlerinde piyasa bir müdahalede bulundu. Merkez'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Merkez Bankası en son Ocak 2014 tarihinde 3,2 milyar dolarlık doğrudan satım müdahalesinde bulunmuştu.

Merkez Bankası, yarın yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı yapılacak

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası, yarın yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Merkez Bankası, yarın yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı yapılacak - Son Dakika
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