Merkez Bankası, yarın yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı yapılacak

Merkez Bankası en son Ocak 2014 tarihinde 3,2 milyar dolarlık doğrudan satım müdahalesinde bulunmuştu.

Merkez Bankası , döviz kurundaki aşırı oynaklık sonrası öğle saatlerinde piyasa bir müdahalede bulundu. Merkez'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) para politikasına yönelik verilen mesajlar, kurda yaşanan gelişmeler ve döviz piyasasına 2014'ten sonra yapılan ilk müdahale sonrasında oldukça kritik bir yatırımcı toplantısına hazırlanıyor.

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