Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

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Merkez Bankası temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcı anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e, dolar tahmini ise 37,75 TL'den 37,37 TL'ye geriledi.

22.07.2024 10:22  Güncelleme: 10:34
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Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bir önceki ankette 37,75 olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi temmuz anketinde 37,37 oldu. Haziran anketinde 41,41 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise temmuz anketinde 41,52 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,77 iken bu anket döneminde yüzde 50,30oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi temmuz anketinde de yüzde 50,00 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ AZALDI

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi haziran anketinde yüzde 43,52 iken temmuz anketinde yüzde 42,95 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,79 iken, bu anket döneminde yüzde 30,02 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,33 ve yüzde 19,32 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 oldu.

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Yılmaz: inşallah öyle olur biraz zor gibi ama 15 0 Yanıtla
  • murat kozan: Nasıl büyümeymiş arkadaş! Ülke büyüyor vatandaşları küçülüyor. Bu işte bir terslik var 7 2 Yanıtla
  • Burcu Narman: Hangi ülke bu ?? 5 4 Yanıtla
    Hüseyin Yiğit: Etyopya:) 4 2
  • murat kozan: Tüik başkanı! %35 ile %75 enflasyon arasında fark yok der diğeri %0,38 hedef düşürdüğünü açıklar!!!! 6 1 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU: Bu beklentiler hikaye deval olacağı kesin. Bu yönetimle deval olmaması anormal olur zaten. 5 1 Yanıtla

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